Zum Wohl des Adelsclans

Dr. Rudolf Stumberger Franz Herzog von Bayern hat hier immer noch Wohnrecht: Schloss Nymphenburg

Das Kapital ist scheu wie ein Reh, heißt es über das große und oft leistungslose Vermögen. Das Prassen und das Verprassen geschehen dabei gerne hinter hohen Hecken und Mauern, man gibt sich diskret und exklusiv. So findet man bei den Villen rund um das Schloss Nymphenburg in München oft gar keine Namen unterm Klingelknopf. In Teil eins dieser Reportage (siehe jW vom 27./28. Mai) wurde beschrieben, wie die Carl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung im Südlichen Schlossrondell seit Jahrzehnten diesen diskreten Charme bedient und ihr Wirken der Vernetzung der Eliten dient. Und nur drei Steinwürfe entfernt findet sich ein weiteres Beispiel des Tiefstapelns am Schloss: das Haus Wittelsbach und sein »Wittelsbacher Ausgleichfonds«.

»Herzogl. Verwaltung« steht auf einem Metallschild am Ostflügel des Nymphenburger Schlosses. Und klein und zierlich neben der Klingel: Wittelsbacher Ausgleichsfonds. »Herzogliche Verwaltung«, das ist ein Begriff, über den man im republikanischen Bayern des Jahres 2023 schon mal nachdenken kann. Denn es müsste dann ja zumindest so etwas wie ein »Herzogtum« oder einen »Herzog« geben, aber sind die Adelsprivilegien nicht seit der Revolution von 1918 abgeschafft? Nun gibt es wirklich noch Franz Herzog von Bayern, das derzeitige Oberhaupt des Wittelsbacher Adelclans, aber dieser »Herzog« ist nur ein Namensbestandteil, immerhin. In Österreich hatten sie Otto Habsburg gar auch noch sein »von« genommen. Heißt dann »Herzogl. Verwaltung« so was Ähnliches wie »Verwaltung von Frau Lieschen Müller«? Im Prinzip ja, im konkreten aber nicht. Und sehr konkret sind die Millionen von Euros, um die es sich hier dreht. Aber erzählen wir die Geschichte von vorn.

Dass Bayern seit Kurt Eisners Proklamation im November 1918 eine Republik war, hieß nicht, dass der Monarchismus verschwunden war. Mit dem Regierungsantritt des erklärten Monarchisten Gustav von Kahr im März 1920 war auch der Rahmen für die Rückkehr von Exkönig und Kronprinz aus dem Exil gegeben – sie hatten sich während der Novemberrevolution ins Ausland abgesetzt. Ludwig III. nahm das Schloss Wildenwart am Chiemsee als Domizil, während Kronprinz Rupprecht sich gleich nach München in das Leuchtenberg-Palais begab. Dem Königtum fest zur Seite stand die katholische Kirche. Der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber hatte bereits zwei Wochen nach dem Sturz der Monarchie verkünden lassen, dass die Revolution nach christlichen Grundsätzen nicht gebilligt werden könne. Die Bayerische Bischofskonferenz machte im September 1919 keinen Hehl aus ihrer Ablehnung der Republik, die aus der Sünde der Revolution geboren worden sei. Als Ludwig III. nach seinem Tod (am 18. Oktober 1921) in der Münchner Fürstengruft beigesetzt wurde, hielt Faulhaber die Trauerrede und huldigte dabei dem Gottgnadentum. Es entbehrt nicht einer gewissen politischen Pikanterie, dass das Bodendenkmal für den 1919 ermordeten Republikgründer Eisner in einer Straße liegt, die nach dem republikfeindlich eingestellten Kleriker benannt ist. Die Rückkehr zum Königtum blieb in Bayern bis 1933 eine Option, die Restauration wurde in konservativen Kreisen als letztes »Bollwerk« gegen die Nazis propagiert.

Nicht versiegende Geldquelle

Was haben die Adelsgeschlechter der Wittelsbacher und Habsburger gemeinsam? Unter anderem, dass neben den Leichnamen die Herzen mancher Familienmitglieder extra in einer Gruft bestattet werden, wie etwa beim 2011 verstorbenen Otto Habsburg, dem Spross des letzten österreichischen Kaisers.

Und was trennt beide Dynastien? Nun, das dynastische Vermögen der Habsburger ging am 3. April 1919 über in den Besitz der neuen österreichischen Republik. Das war auch so in Bayern, als nach der Novemberrevolution die Monarchie abgeschafft und der Freistaat ausgerufen wurde. Doch 1923 – nachdem in Bayern die Räterepublik durch Freikorps niedergeschossen worden war – stellte der Bayerische Landtag den Wittelsbachern quasi auf ewig eine Geldquelle zur Verfügung, in Form der Erträge eines sogenannten Ausgleichsfonds.

Und seitdem sprudeln aus dieser Quelle (das Fondsvermögen beträgt 561 Millionen Euro) Jahr für Jahr geschätzte rund 15 Millionen Euro und ermöglichen so den hochwohlgeborenen Mitgliedern der Adelsfamilie ein standesgemäßes Leben in den ehemaligen Königsschlössern – zum Beispiel in der Schlossanlage Nymphenburg. Nur die wenigsten Touristen dort wissen, dass in den einstigen königlichen Gemächern noch immer Franz Herzog von Bayern, quasi »Thronfolger« und das derzeitige Oberhaupt der Wittelsbacher, lustwandeln könnte. Denn 1923 wurde der Familie auch das Wohnrecht im Schloss zugesichert.

Franz Herzog von Bayern ist auch Chef des »Wittelsbacher Ausgleichsfonds«, wie das Wirtschaftskonglomerat aus Grundbesitz, Wohnhäusern, Wäldern, Schlössern, Wertpapieren, Kunstwerken und Schätzen offiziell benannt ist. Die Fondsverwaltung ist in einem Wohnblock aus den 20er Jahren in München-Bogenhausen in der Schumannstraße untergebracht und gibt sich so unauffällig und bescheiden, dass es fast rührend ist: »Generaldirektion« steht klein auf einem von zwölf Klingelschildchen des Hauseingangs, als wohne hier der Hausmeister. Es scheint, man wolle kein Aufsehen, kein Nachfragen, keine Öffentlichkeit. So fließen sie still und weitgehend unbemerkt in die »königlichen« Taschen, die Fondserträge. Und die Wittelsbacher müssen sich hier nicht alleine fühlen, gleich um die Ecke ist die »Genossenschaft Katholischer Edelleute in Bayern« untergebracht, alle haben nur ein paar Schritte zum Münchner Nobelrestaurant »Feinkost Käfer«.

Dr. Rudolf Stumberger Hauptsache diskret: Banales Klingelschild für die Verwaltung von Millionen

Zu dem Ausgleichsfonds gehören Tausende Hektar Wald ebenso wie Mietshäuser in München, Hofgestüte, Landgüter und die Schlösser Hohenschwangau, Berchtesgaden und Berg am Starnberger See, außerdem hatte der Fonds auch mal die Nymphenburger Porzellanmanufaktur gepachtet. Diverse Fisch- und Jagdrechte sind ebenso wie das Wohnrecht im Ostflügel des Nymphenburger Schlosses und im Augustiner-Chorstift auf Herrenchiemsee in den Fonds eingegangen. Gleiches gilt für die Gruftrechte in der Münchner Theatiner- und Michaelskirche.

Verwaltet wird dieses Vermögen von einem sechsköpfigen Rat, dem zum Beispiel im Jahre 2011 Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg, Vorsitzender des Verbandes der Bayerischen Grundbesitzer, und Unternehmensberater Roland Berger angehörten. Heute sitzen dort Nikolaus von Bomhard und Bernd Pischetsrieder, die Exchefs von Münchner Rück sowie BMW und VW. Man vernetzt sich halt. Mit dabei sind auch zwei Staatskommissare, sie üben die Rechtsaufsicht über den Ausgleichsfonds aus, der die Gestalt einer »Stiftung des öffentlichen Rechtes« hat. Damit ist aber noch lange nicht gesagt, dass das Geschäftsgebaren des Fonds der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ganz im Gegenteil, welche Erträge die Wittelsbacher aus diesem Fonds erhalten und an welche Familienmitglieder sie verteilt werden, bleibt geheim. Fragt man nach im Bayerischen Finanzministerium, erhält man die Antwort, man solle beim Wittelsbacher Fonds nachfragen. Fragt man dort nach, heißt es hochherrschaftlich, man gebe keine Auskünfte. Was sich die republikanische Plebs auch so einbildet.

Bayerische Besonderheit

1971 war in einem Spiegel-Artikel zu lesen, die Ausschüttung des Fonds betrage 40 Millionen Mark jährlich. Verteilt werde dieses Geld nach »uralter Wittelsbacher-Regel«: Der Chef des Hauses streiche allein die Hälfte der Erträge ein, gefolgt von seinen Söhnen und Vertretern von Nebenlinien, sowie die unverheirateten Prinzessinnen. Einige verheiratete Prinzessinnen – die »Königlichen Hoheiten« Hilda, Gabriele und Sophie – fanden damals allerdings Geschmack an der republikanischen Ordnung und klagten unter Berufung auf Artikel 3 des Grundgesetzes (»Männer und Frauen sind gleichberechtigt«) darauf, ebenso wie ihre Brüder und Onkel regelmäßige Zuwendungen aus dem Fonds zu erhalten.

Dieser Wittelsbacher Ausgleichsfonds ist eine bayerische Besonderheit in Deutschland – und manche meinen, ein monarchistisches Relikt in einer Republik. So kommt es etwa in einer juristischen Studie von 1968 zu der bemerkenswerten Aussage: »In der Gleichheitsordnung der Demokratie konnte sich ein Stück alten monarchischen Hausrechts nicht nur im Gewande privatrechtlicher, sondern sogar in der äußeren Form des öffentlichen Rechts erhalten.« Eine Dissertation von 2006 kommt zu dem Schluss, in der Schaffung des Ausgleichsfonds zeige sich »eine eigenartige Kontinuität der Monarchie, die bis heute ein monarchisches Element im Selbstverständnis Bayerns bildet. Deutlichster Ausdruck dieses Fortwirkens ist die Rechtskonstruktion der Fürstenabfindung: Die Teile der monarchischen Staatsverfassung, die nicht als Herrschaftsrechte der Revolution zum Opfer gefallen waren, wurden nicht abgeschafft, sondern als Teil der Satzung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds konserviert, so dass sie bis heute geltendes Landesrecht sind«.

Zu den Kritikern des Fonds gehörte zum Beispiel der im Januar 2015 verstorbene Georg Lohmeier. Und Lohmeier war nicht irgendwer, sondern, wie der Bayerische Rundfunk schrieb, »Sinnbild des königlich bayerischen Originals«. Der Schriftsteller war Erfinder der TV-Kultserie »Königlich Bayerisches Amtsgericht«, gründete 1974 den »Bund bayerischer Patrioten« und erregte durch seine Forderung nach der Rückkehr Bayerns zur Monarchie Aufsehen. Doch das hindert ihn nicht, sich kritisch gegenüber der Wittelsbachschen Geldquelle zu äußern. Als eine »Kuriosität« bezeichnete der bekennende Monarchist den »Wittelsbacher Ausgleichsfonds« in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, »denn wir sind doch eine Republik – der Freistaat Bayern ist eine Republik –, und nach jeder Revolution wird nun einmal das gesamte Krongut Staatsbesitz, also Eigentum des Staates«. Was das belgische, niederländische, spanische oder englische Königshaus jährlich an Apanage erhalte, sei einfach über den Haushalt zu erfahren. Was das Haus Wittelsbach erhalte, erfahre man hingegen nicht. Interessant sei das aber schon, denn immerhin, so Lohmeier, handele es sich ja praktisch um Steuergelder, die dem Bürger vorenthalten würden.

Freilich, nicht alle formulieren ihre Kritik so milde wie der Königsgetreue Lohmeier. Als einen »unsäglichen Restbestand der Monarchie« bezeichnet zum Beispiel der Münchner Aktionskünstler Wolfram P. Kastner vom antiroyalistischen Verein »Das andere Bayern« den Ausgleichsfonds und fordert dessen Abschaffung. Der sei verfassungswidrig, und hier gehörten »parlamentarische Schritte« unternommen, fordert der Künstler, der 2011 schon mal anlässlich des 125. Geburtstages des »Märchenkönigs« Ludwig II. an dessen Todesort im Starnberger See zu einer »Badedemo« einlud.

So wirkt der »Wittelsbacher Ausgleichsfonds« seit 100 Jahren im stillen und von der Öffentlichkeit weitgehend verborgen für das Wohle des Adelsclans. Die Parteien im Bayerischen Landtag haben bisher eher dadurch geglänzt, dass sie dessen Existenz weitgehend ignorierten. Jetzt aber hat Ludwig Hartmann, Vorsitzender der Grünen-Fraktion, es gewagt, den Fonds frevelhaft in Frage zu stellen. Die Stiftung sei aus der Zeit gefallen, meint der Grüne-Politiker, heute könne man darüber nachdenken, ihn aufzulösen. Nein, gar nicht, meinen hingegen CSU und Staatsregierung.