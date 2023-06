»Das Elend der Jugend wird mit der Macht des Geldes instrumentalisiert«

Zohra Bensemra/REUTERS Anhänger des senegalesischen Oppositionsführers Ousmane Sonko geraten mit Sicherheitskräften aneinander, nachdem Sonko am 2. Juni in Dakar, Senegal, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde

Senegal ist mit beispiellosen gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Jugend und den Sicherheitskräften konfrontiert. Wie analysiert die PIT die Situation?

Vor der Analyse ist es vor allem ein Gefühl der Trauer und der Bestürzung, das wir wie die große schweigende Mehrheit unserer Mitbürger haben. Was unsere Analyse betrifft, so haben sich unsere Schlussfolgerungen seit unserem siebten Kongress, der vor einem Monat stattfand, nicht geändert. Es ist klar, dass es offensichtlich den Willen gibt, dieses Land mit allen Mitteln ins Chaos zu stürzen. Man sehe sich die Organisiertheit an, mit der in den sozialen Netzwerken desinformiert wird, oder die Banden unter Anführern, denen es nicht an finanziellen Mitteln fehlt, um Molotowcocktails herzustellen, Handfeuerwaffen und manchmal sogar schwerere Schusswaffen zu kaufen. Woher nehmen sie das Geld? Welche ideologische Grundlage haben sie? Wie sieht der Gesellschaftsentwurf des Akteurs einer solchen Barbarei, die niemanden verschont, vor allem nicht die Ärmsten, aus?

Sind die Oppositionsparteien, die sich um Ousmane Sonko scharen, in der Lage, diese Wut zu kanalisieren? Und haben sie Ihrer Meinung nach die Absicht und den Willen dazu?

Die Opposition hinter Sonko verfolgt leider eine zynische Politik, die mit ihrer grausamen Seite nicht nur in unserem Land existiert. Sie ist sich der Tatsache bewusst, dass er bei den nächsten Präsidentschaftswahlen aus dem Spiel sein könnte, und sie tun alles, um die Wählerschaft, die sich zerstreuen könnte, wieder einzufangen. Sie sind absolut keine Verbündeten, fast jeder hat sich selbst zum Kandidaten erklärt, andere scheinen mit einem Bein in Yewwi Askan Wi (Name des von Sonko geführten Parteienbündnisses »Das Volk befreien« in der Landessprache Wolof, jW) und mit einem anderen außerhalb zu stehen. In manchen Salons bezeichnen führende Politiker Sonko sogar als »gekocht«, »erledigt« oder »nicht sehr intelligent«. Und vielleicht ist sich dieser dessen bewusst, weshalb er in seinen letzten Erklärungen, wie auch in denen der PASTEF (Abkürzung für die Partei Sonkos auf französisch: »Afrikanische Patrioten des Senegal für Arbeit, Ethik und Brüderlichkeit«, jW) zum Widerstand und zum Aufstand aufruft, was nur in Chaos und Verwüstung münden kann. Heute wäre dies für die Opposition die einzige Möglichkeit, an die Macht zu kommen und ein Vorhaben umzusetzen, das unsere Errungenschaften des sozialen Friedens und der nationalen multikonfessionellen Eintracht, die den unverzichtbaren Kitt vor jedem sozialen Fortschritt bilden, völlig zunichte machen würde. So steht es um die gute Absicht – sie ist nicht zu erkennen.

Wie kann eine Person, die Verantwortung für dieses Land übernehmen will, es sich erlauben, am Abend des Pfingstmontags, unmittelbar nachdem Bischof Benjamin Ndiaye zum Frieden aufgerufen hatte, zu Ungehorsam und zum Kampf in allen Formen zu mobilisieren? Das hat schockiert. Das hat es noch nie gegeben, und es ist sehr ernst. Während der Unruhen sind Schulbusse der Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest und der Kathedralen-Schule Berichten zufolge zerstört worden. Das Land verdankt diesen katholischen Schulen, in denen mehr als 95 Prozent der Schüler anderen Glaubensrichtungen angehören, darunter in der großen Mehrheit Muslime, sehr viel. Wie sind solche Taten zu interpretieren?

In den sozialen Netzwerken kursieren Listen von Unternehmen, die als ausländisch beschrieben werden, um sie zu überfallen oder zu plündern. Aber wenn Sie nachlesen, sehen Sie dort die Namen senegalesischer Unternehmen, die senegalesischen Privatleuten gehören – mit libanesischer, französischer, spanischer Herkunft oder der aus anderen afrikanischen Nationalitäten usw. Es sind größtenteils Senegalesen, die nur Senegal kennen, das Land, das sie lieben. Wo hört das auf? Niemand braucht diese Art von extrem gefährlicher Stigmatisierung. Wenn diese Praktiken auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Diaspora abzielen, beleidigt uns das zu Recht. Wir brauchen Frieden. Diese politischen Akteure können und müssen ihre Vorgehensweise ändern.

Die schrecklichen Bilanzen der Auseinandersetzungen führen zu harten Reaktionen zahlreicher internationaler Organisationen, wie z. B. Amnesty International, das in erster Linie die Polizeigewalt anprangert. Sind diese Reaktionen Ihrer Meinung nach gerechtfertigt?

Diese Organisationen glauben, ihre Rolle spielen zu müssen. Manchmal ist das, was sie sagen, relevant, ein anderes Mal fragt man sich, welches Spiel sie spielen. Die Bilder, die wir sehen, sind extrem hart, gewalttätig und unerträglich. Kinder sehen sie sich auf den Handys von Verwandten oder Freunden an, wir selbst möchten sie nicht anschauen. Also sollen diese Organisationen, wenn sie nicht zufrieden sind, erklären, was zu tun ist, wenn Geschäfte oder Häuser von Senegalesen verwüstet, Menschen angegriffen und Minderjährige als kleine Gehilfen und Schutzschilde gegen die Ordnungskräfte angeworben werden. Wir sind weder Gendarmen noch Polizisten oder Militärs. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ist unter solchen Umständen eine der schwierigsten Aufgaben in einem Staat. Und jeder Todesfall ist eine Katastrophe. Aber ist es der Staat, der in einem gemütlichen Sessel vor Mikrofonen ruhig in einem Wohnzimmer sitzt und zum Aufstand aufruft, während gerade ein Nationaler Dialog vorgeschlagen wird, um all diese Probleme zu diskutieren?

Würden Sie sagen, dass Polizei und Gendarmerie aufgrund ihres Verhaltens ihren republikanischen Charakter verloren haben?

Nein, sie haben ihren republikanischen Charakter keineswegs verloren, aber ihre Aufgaben sind äußerst schwierig, und niemand außer ihnen kennt die wirklichen Herausforderungen. Jede Entscheidung, die getroffen wird, muss unter Zeitdruck und mit Klugheit getroffen werden. Es ist die gesamte Vorbereitungs- und Geheimdienstarbeit im Vorfeld, die den Unterschied macht. Trotz all dieser Maßnahmen gibt es Verluste an Menschenleben – jedes einzelne ist zuviel. Aber die Verantwortung liegt bei den Politikern, die zu Hause in einem gemütlichen Nest sitzen und in die sozialen Netzwerke Aufrufe zum Aufstand tippen oder sich dabei filmen. Wenn sie nach draußen gehen, haben sie jede Menge Bodyguards mit riesigen Autos, die sie vor dem kleinsten Kratzer schützen. Ehrlich gesagt, diese Art von Politikern verdient es nicht einmal, dass man für sie oder die widerwärtigen Ideen, die sie vertreten, auf die Straße geht. Und das zeigt sich bei den Demonstrationen.

Die Senegalesinnen und Senegalesen wissen genau, welche Art von politischer Klasse wir haben. Wir haben gesehen, wie viele Menschen bei den letzten Parlamentswahlen nicht zur Wahl gegangen sind. Derzeit geht niemand außer den auf den Guerillakrieg vorbereiteten Schlägern aus dem Haus. Sieht man Familien, Studenten, die in einigen Wochen ihre Prüfungen ablegen sollen, Frauen oder Gewerkschaften auf der Straße demonstrieren? Im Juni 2011 war das anders, da waren es alle sozialen Schichten, die wir draußen sahen, um Nein zu Präsident Abdoulaye Wade zu sagen. Wenn die Ordnungskräfte damals reagierten, endete das nicht in organisierten Plünderungen von Geschäften, von öffentlichem oder Privateigentum oder gar in methodisch niedergebrannten Klassenzimmern. Wir alle drängen auf das Jahr 2024, um endlich wählen zu gehen und mit unserer Stimme gehört zu werden.

Andere Politiker fordern den sofortigen Rücktritt von Präsident Macky Sall, um die Ruhe wiederherzustellen. Was halten Sie von einer solchen Initiative?

privat Alcaly Dansokho

Es ist ihr Recht, zum Rücktritt aufzurufen, wenn sie glauben, dadurch ein paar Stimmen zu gewinnen. Ihr Aufruf verpflichtet zu nichts. Es gibt in diesem Land Institutionen und deren gut geregelte zeitliche Erneuerung. Das muss unbedingt so bleiben. Es ist nur schade, dass, wenn einige, die sich als Demokraten bezeichnen, Lösungen mit Methoden vorschlagen, die nichts mit Demokratie zu tun haben, insbesondere mit der im Senegal nach schwierigen Kämpfen vorherrschenden. Alle Regimewechsel fanden hier durch Wahlen statt, die für einen bestimmten Zeitpunkt angesetzt und geplant waren und an denen die politischen Kräfte trotz Spannungen teilnahmen. Weil heute Schlägerhorden und das Elend der Jugend sowie das eines Großteils der Bevölkerung methodisch mit der Macht des Geldes, übermäßiger Desinformation und bestimmten üblen Ideen, die die konfessionelle, kulturelle und soziale Eintracht untergraben, instrumentalisiert werden, möchte man alles über Bord werfen, obwohl der Februar 2024 so nahe ist.

Zum Inhalt des Gerichtsverfahrens: Welche Position hat die PIT nach der Verurteilung Sonkos zu zwei Jahren Haft wegen »Korruption der Jugend«?

Wenn Sonko versucht hätte, sich mit den besten senegalesischen Anwälten, von denen einige sogar international einen Ruf als hervorragende Strafrechtler haben, zu verteidigen, hätte man vielleicht eine Meinung haben können. Er hätte von seinen hervorragenden Beratern in bezug auf den Inhalt des Falles und das Verfahren sehr gut verteidigt werden können. Warum lehnte er dies ab? Vielleicht passte es ihm nicht. Der Wunsch, durch Chaos und Gewalt an die Macht zu kommen, würde eher mit dem Kern seines Denkens und seiner politischen Ideale übereinstimmen.

Gibt es Ihrer Meinung nach Dinge, die die These eines »Regierungskomplotts« und einer »gesteuerten Justiz« bestätigen?

Wenn es sich um eine Regierungsverschwörung handelt, ist es die schwächste in der Geschichte des Planeten – ein Komplott, das sich zwei Jahre lang hinzieht, mit einer gesteuerten Justiz, die die Arbeit des Staatsanwalts weitgehend disqualifiziert. Ein Komplott, das ein armes junges Mädchen, das völlig entwaffnet ist und eine Prüfung für sein ganzes Leben auf sich nimmt, instrumentalisiert. Ist das zwei Sekunden lang ernst gemeint? Es ist lediglich die Clochardisierung der Politik: Es mischen sich durch ihre Inkonsequenzen gefährliche Individuen auf bedauerliche Weise in die Affäre ein. Sie nutzen die Schwäche einer jungen Frau ohne wirkliche familiäre oder institutionelle Verteidigungsmöglichkeit aus. Das hatte eine verheerende Wirkung auf die öffentliche Meinung, was sehr bedauerlich ist. Der Staat hat damit nichts zu tun, sondern es war vielmehr die pure Dummheit von Menschen, die nur an sich selbst dachten.

Was sagt Ihnen der internationale Kontext dieser Gewaltexplosion, zu einer Zeit, in der Senegal einer der letzten Stabilitätsanker in Westafrika und in der Sahelzone ist?

Obskurantistische, sich auf Unwissenheit stützende Kräfte handeln hier seit vielen Jahren, Grenzen kennen sie nicht. Wo zudem Politiker in ihrem Verhältnis zur Macht jede Form von Rationalität und den Willen, Lösungen für die Probleme unserer Bevölkerung zu finden, aufgeben und rein persönlichem Ehrgeiz folgen, finden diese Kräfte sehr leicht einen Platz und wirken in kleinen Dosen über Jahre und Jahre hinweg, bevor sie alles sprengen, worauf wir sitzen. Seit Jahren wird versucht, die kommunistische Ideologie als altmodisch hinzustellen, obwohl wir es eindeutig mit dem zu tun haben, was sich aus marxistischen und leninistischen Analysen ergibt.

Am Ende steht der Klassenkampf, in dem diejenigen, die über Macht und Reichtum verfügen, alles tun, um die große Mehrheit, die ausgebeutet und manipuliert wird, zu zerdrücken. Der Zugang zu Wissen darf auf keinen Fall verwehrt werden, denn Wissen ist die erste Emanzipation, dann ist man in der Lage, all diese Mechanismen der Herrschaft und Entfremdung der Völker zu verstehen. Wer auch immer die Anstifter sind – reiche und mächtige Länder, multinationale Konzerne, herrschende Klassen, religiöse Fundamentalisten usw. –, das Ziel ist immer das gleiche: die Macht über die große Mehrheit der Menschheit zu festigen, indem man sie in Armut hält, dabei von der Herrschaft über die Produktion von Reichtum profitiert und das Bewusstsein manipuliert.

Welche Lösungen empfiehlt die PIT, um aus dieser Spirale der Gewalt auszubrechen und der wütenden Jugend eine Zukunftsperspektive zu bieten?

Zunächst fordern wir die Bevölkerung auf, den Politikern gut zuzuhören. Diejenigen, die hasserfüllte, verschwörungstheoretische und destruktive Reden halten, die Familien spalten und ihre Ruhe stören, sollten als die am wenigsten geeigneten Personen angesehen werden, um in einigen Monaten die Stimmen der Bevölkerung zu erhalten. Sie wird sonst das erste Opfer sein. In jeder Familie müssen gemeinsame Nenner gefunden werden, damit der Dialog zwischen den Generationen wieder einen wichtigen Platz in unserem Austausch einnimmt. Misstrauen wir den sozialen Netzwerken, die eine Katastrophe für unsere Gesellschaften sind. Wir sollten alles tun, um auf den anderen zuzugehen. Belegen wir Beleidigungen, grundlose Urteile und Ausgrenzung mit einem Bann.

Wir müssen uns alle wiederfinden. Was die Politiker betrifft, so sollten sie beim Nationalen Dialog ihre Meinung sagen, anstatt den Rücktritt des Staatschefs zu fordern, statt Gewalt und Hassreden zu nutzen, nur um sich ein Adressbuch mit Wählern zuzulegen, und sie sollten aufhören, die Institutionen zu verunglimpfen – trotz deren Unzulänglichkeiten. Der Präsident der Republik hat dazu aufgerufen, Antworten auf dringende nationale Fragen zu geben. In der Tat gibt es viele Probleme in unseren Institutionen und im Land, das ist nicht erst seit heute so, und es ist keine senegalesische Besonderheit. Die Mängel müssen dringend behoben werden, aber im Einvernehmen aller und mit Klugheit. Lösungen sind möglich, und wir alle werden Zugeständnisse machen müssen, das ist das Leben. Jeder von uns muss sich wirklich anstrengen, damit jede Bürgerin und jeder Bürger einen würdigen Platz in dieser Nation mit einer unbelasteten Zukunft hat. Im Senegal mangelt es nicht an menschlichen Ressourcen oder an Klugheit. Heute sind junge und weniger junge Menschen in der Lage, außergewöhnliche Dinge zu erreichen. Schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus! Lassen Sie uns alle in Frieden und gegenseitigem Respekt zusammenarbeiten, ungeachtet unserer Unterschiede. Das ist die Botschaft der Partei für Unabhängigkeit und Arbeit des Senegal.

Übersetzung aus dem Französischen: Arnold Schölzel