Kontra Krieg, pro Testabo

Ein modernes Kampfflugzeug ist ein beachtliches Stück Ingenieursleistung. Beim Spiel mit den Gesetzen der Physik ist jedoch vor allem der Mensch der Schwachpunkt, auch bei den Planungen des Militärs – denn in der Zivilbevölkerung gibt es eine Abneigung gegen das Töten und Sterben auf den Schlachtfeldern. Großmanöver wie »Air Defender 23« haben die propagandistische Aufgabe, die Menschen an tieffliegende Kampfjets über ziviler Infrastruktur zu gewöhnen. »›Air Defender‹ trägt dazu bei, die im Kriegsfall erforderliche zivil-militärische Zusammenarbeit einzuüben«, schrieb Jörg Kronauer dazu in unserer jW-Donnerstagsausgabe (junge Welt vom 8. Juni 2023). Doch nicht nur über die Planungen des NATO-Stabs klärt die junge Welt auf, sie zählt auch die Proteste gegen die zunehmende Militarisierung des Alltags auf. Vor verschiedenen Stützpunkten von Bundeswehr-Luftgeschwadern sind bereits Kundgebungen angemeldet, die DFG-VK weist auf die Einschnitte im Sozialen zugunsten des Militärs hin, die Tübinger Informationsstelle Militarisierung listet die Auswirkungen der Übung auf das Klima auf (ebd.). Alles vernünftige Argumente gegen »Air Defender 23«!

