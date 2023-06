»Vom Kapitalismus gefürchtet, für die westliche Linke ein Problem: China auf dem Weg zum Sozialismus«. Vortrag von Beat Schneider, Autor des Buches »Chinas langer Marsch in die Moderne – Zwanzig nicht-eurozentristische Thesen.« Anschließend Diskussion. Donnerstag, 15.6., 18.30 Uhr. Ort: ND-Gebäude, Seminarraum 3, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: DKP Berlin

»Schafft es Ecuador aus der Krise?« Vortrag. Der rechtskonservative Präsident Ecuadors, Guillermo Lasso, trat mit dem Versprechen an, die Kriminalität bekämpfen zu wollen, doch es gibt Audioaufnahmen, wonach er der Drogenmafia Ministerposten verschafft hat und seine engsten Vertrauten in Korruptionsfälle verwickelt sind. Das Parlament strengte seine Absetzung an. Im Gegenzug löste Lasso das Parlament auf. Es spricht die Lateinamerika-Wissenschaftlerin Sonja Gündüz aus Ecuador. Donnerstag, 15.6., 19 Uhr. Ort: Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba Stuttgart

»Keine Asylkompromisse 2.0 – stoppt die GEAS-Reform!« Kundgebung. Es droht nicht nur die schlimmste Asylrechtverschärfung seit dem »Asylkompromiss« von 1993, sondern die faktische Abschaffung des Grundrechtes auf Asyl oder dessen, was davon noch übrig ist. Dienstag, 20.6. (World Refugee Day), 17 Uhr. Ort: D14-Obelisk, Treppenstraße, Kassel. Veranstalter: Seebrücke Kassel u. a.