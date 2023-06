Acht Schlüssel

Das Schweizer Museum Fondation Beyeler präsentiert Jean-Michel Basquiat mit einer Premiere: Das Haus in Riehen bei Basel hat acht Schlüsselwerke des New Yorker Künstlers zusammengetragen, die nach eigenen Angaben noch nie gemeinsam gezeigt worden sind. Basquiat (1960–1988) hatte den Modena-Zyklus 1982 in Italien für eine geplante Ausstellung gemalt, die jedoch nie realisiert wurde. Die Werkgruppe besteht aus acht mehr als zwei mal vier Meter großen Gemälden. Das Museum brachte sie nach eigenen Angaben aus Privatsammlungen in der Schweiz, den USA und Asien zusammen. Basquiat war einer der ersten schwarzen Künstler, die im Kunstgeschäft erfolgreich waren, und mit 21 Jahren der jüngste, der je zur Documenta nach Kassel eingeladen wurde. (dpa/jW)