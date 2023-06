In Neapel sterben

Picomedia/Mad Entertainment/MFA Film Gefährliche Freundschaft: Felice (Pierfrancesco Favino, r.) und Priester Don Luigi (Francesco Di Leva)

Wer in Neapel ungewollt Zeuge eines Mordes wird, sollte sofort die Stadt verlassen. Noch sicherer ist es, außer Landes zu gehen. Am besten gleich nach Afrika, für immer.

Eigentlich wollte Felice (Pierfrancesco Favino) auch nie nach Neapel zurückkehren. Vor vierzig Jahren hat ihm der kinderlose Bruder seiner Mutter in einer Notsituation einen Job in seiner Baufirma im Libanon verschafft. Danach hat Felice viel von der Welt gesehen und schließlich ein eigenes Bauunternehmen in Kairo gegründet. Er ist jetzt gläubiger Moslem und mit einer wunderschönen Frau verheiratet, die als Ärztin arbeitet. Nur weil ihm seine Liebste ins Gewissen geredet hat, ringt sich Felice doch noch dazu durch, seine alte und gebrechliche Mutter Teresa (Aurora Quattrocchi) in Neapel zu besuchen.

Der Aufarbeitung der damals scheinbar aus heiterem Himmel zerbrochenen Beziehung widmet sich die gesamte erste Hälfte des Films von Regisseur Mario Martone. Felices Mutter war vor vierzig Jahren eine schöne und sehr elegante Frau. Ihren Lebensunterhalt für sich und ihren einzigen Sohn verdiente sie nach dem Tod des Mannes in Heimarbeit als Näherin. Diese Arbeit hatte in der Sanita, einem der ältesten Viertel von Neapel, große Tradition. Genau wie das Verbrechen. Letzteres scheint die Zeiten unbeschadeter überstanden zu haben. Als Felice spätabends in Richtung seines Hotels schlendert, überholt ihn eine jugendliche Motorradgang. Kaum ist die Meute an ihm vorbei, eröffnen die Soziusse das Feuer auf Fensterläden, Autos und Verkehrsschilder. Mit mehr Wehmut, als ihm lieb ist, erinnert sich Felice augenblicklich an die eigene Jugend, an sein geliebtes Motorrad und vor allem an Oreste (Tommaso Ragno), damals sein bester Freund.

Teresa hatte ihn immer vor Oreste gewarnt, und sie tut es noch heute, aber nicht mehr so häufig und so heftig. Die Mutter ist müde. Sie lässt die Körperpflege schleifen und haust in einer nahezu fensterlosen Erdgeschosswohnung. Nach und nach nähern sich Teresa und Felice wieder an. Behutsam verfrachtet er sie in die Badewanne, kauft ihr neue Kleider und eine altersgerechte, helle Wohnung. Lange nicht mehr war Teresa so glücklich wie in den Wochen vor ihrer Beerdigung. Die Beisetzung in einer katholischen Kirche ist ein Moment unangetasteter Besinnlichkeit. Es sind außer Felice nur drei oder vier Trauergäste anwesend, die alle allein erschienen sind. Also keine zappelnden Kinder, keine Umarmungen, kein Geflenne. Ein friedlicher Abschied vom ersten Teil des Films. Fast so etwas wie ein Zwischenhappyend. Doch ändert sich mit Teresas Tod für Felice alles. Jetzt, da sich seine Anwesenheit nicht mehr mit der Betreuung der Mutter begründen lässt, weiß er, dass er in Sanita bleiben will. Und das Viertel weiß es auch.

Die gleichnamige Romanvorlage für »Nostalgia« stammt aus der Feder von Ermanno Rea, der 1927 in Neapel geboren wurde. Als das Buch 2016 erschien, geriet insbesondere das Sanita-Viertel immer wieder wegen der von blutjungen Mafiosi verübten Morde in die Schlagzeilen. Hohe Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und gigantische Profite im Drogengeschäft auf der anderen ließen die Clans wie Schimmel aus einer vergammelten Pizza sprießen. Die Verhältnisse verschlechterten sich zeitweilig dermaßen, dass Stimmen laut wurden, die behaupteten, unter der Camorra hätte es so etwas nie gegeben.

Im Film ist Oreste, Felices enger Freund von einst, einer dieser Paten der alten Schule, einer, den im Viertel alle fürchten, weil er jeden kennt und alles weiß. Dummerweise hat Felice einem Priester bei einer gewissermaßen religionsübergreifenden Beichte von dem Einbruch in eine luxuriöse Wohnung berichtet, den er und Oreste als Fünfzehnjährige begangen haben. Noch dümmer war es von Felice, etwas über den Mann auf dem Teppich und der großen Blutlache zu erzählen. Für den Priester, der sich um die Jugendlichen im Rione kümmert, ist Oreste der schlimmste Feind. Eine Aussage von Felice bei der Polizei, und schon hätte das Viertel wieder eine Zukunft. Doch Felice weigert sich strikt, gegen seinen alten Freund auszupacken. Im Gegenteil. Er fühlt sich nach wie vor zu ihm hingezogen. Aber Oreste ist misstrauisch. Eine Stunde lang lässt er Felice mit verbundenen Augen kreuz und quer durch Neapel kutschieren, bevor er ihn empfängt.

Vermutlich ist Oreste selbst noch nie in seinem Leben aus dem Rione herausgekommen. Sex hat er nur mit den Frauen, die für ihn auf den Strich gehen. Er empfängt sie stets für eine knappe halbe Stunde in seiner schmuddeligen Junggesellenbude; also putzen müssen sie für ihn nicht. Überhaupt wirkt er zwar kalt, aber nicht brutal. Als Felice ihm bei ihrem Treffen im Ton alter Vertrautheit sagt: »Ich bin hier geboren und ich will hier sterben«, erwidert Oreste: »Das lässt sich arrangieren.«