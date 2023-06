Pingpong mit Streikrecht

Vuk Valcic/ZUMA Wire/IMAGO Gedrosselt, nicht gestürzt: Das Oberhaus hat den Gesetzentwurf gemildert – gefragt wären aber die Gewerkschaften

Ob das House of Lords im 21. Jahrhundert überhaupt noch zeitgemäß ist, wird schon lange hinterfragt. Die zweite britische Parlamentskammer, wo altgediente Politrentner, Bischöfe, Adelige und andere Grundbesitzer Platz nehmen, will Labour nach der nächsten Wahl abschaffen. Doch nun scheint ausgerechnet das Oberhaus der Ort zu sein, in dem das Antistreikgesetz der konservativen Regierung von Torie-Premier Rishi Sunak auf größten Widerstand stößt. Am Donnerstag wurden abermals drei Änderungsanträge angenommen, die das Gesetz entscheidend abschwächen.

Der Gesetzentwurf ermöglicht es der Regierung, bestimmten Berufsgruppen Arbeitskämpfe zu untersagen. So sollte möglich werden, Arbeiter zu kündigen, wenn sie einer Aufforderung zum Streikbruch nicht nachkommen. Durch das Gesetz will die Regierung sogar Gewerkschaften mit bestehendem Streikmandat zwingen, ihre Mitglieder aufzufordern, nicht in den Ausstand zu treten. Weigern sie sich oder folgen ihre Mitglieder nicht dem Aufruf zum Streikbruch, können hohe Geldstrafen die Folge sein.

Dazu dürfte es nun doch nicht kommen. Am Donnerstag nahmen die Oberhausabgeordneten drei wichtige Abänderungsanträge an. Die Lords stimmten zu, dass einzelne Arbeiter nicht entlassen werden können, wenn sie Streiks brechen, für die sie gestimmt haben. Außerdem dürfen Gewerkschaften nicht verpflichtet werden, ihre Mitglieder zur Einhaltung des Gesetzes zu zwingen. Die dritte Abänderung umfasst die Sicherstellung, dass die Verordnungen einer stärkeren Konsultation und parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Besonders die ersten beiden Anträge schwächen des Gesetz entscheidend ab.

Die Änderungen wurden jeweils mit 180 zu 150 Stimmen angenommen. Sie waren von Labour und Liberalen eingebracht worden. Dafür stimmten auch die fraktionslosen Lords, Bischöfe, die walisischen Nationalisten und die Grünen. Neben den konservativen Tories stimmten nur die nordirischen Unionisten und wenige Fraktionslose gegen die Änderungen.

Der geänderte Gesetzentwurf wird in den nächsten Wochen an das Unterhaus zurückgeschickt. »Wir gehen davon aus, dass die Regierung ihre Abgeordneten erneut dazu bringen wird, die Änderungsanträge des Lords abzulehnen«, schrieb der Gewerkschaftsverband TUC in einer Mitteilung: »Sie werden diese Gesetzgebung gegen den Widerstand von Beschäftigten, der Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission, Politikern aus aller Welt und der Internationalen Arbeitsorganisation durchsetzen wollen«, so der TUC und warnte: »Sie werden dafür einen politischen Preis zahlen.«

Bereits im Januar wurde das Gesetz im Unterhaus angenommen. Ende April lehnte das House of Lords aber Teile des Gesetzes ab: Die Phase der Gesetzgebung nennt sich Pingpong, bei der ein Gesetz so lange mittels Abänderungen zwischen den beiden Kammern hin und her geht, bis beide einem endgültigen Gesetzestext zustimmen. Danach wird es vom König abgesegnet und tritt in Kraft.

Dass es so weit kommt, liegt am Unwillen des TUC, wirksame Proteste gegen den Gesetzentwurf zu organisieren. Einige betroffene Gewerkschaften, wie die Feuerwehren, forderten im Januar Aktionen bis hin zu einem Generalstreik, um das Antistreikgesetz zu Fall zu bringen.

Statt dessen hoffte der TUC auf Labour und Liberale, die im Unterhaus aber keine Mehrheit haben. Anfang Mai wurde daher vom TUC eine Klage gegen das Gesetz eingebracht – mit Betonung, diese auch zum Europäischen Gerichtshof zu führen. Die Erfolgschancen dieser sanften Strategie sind aber gering.

Auf der Konferenz der Gewerkschaft GMB versprach der Labour-Vorsitzende Keir Starmer am Dienstag in Brighton, das Gesetz zurückzunehmen, sollte er die Wahlen gewinnen. In seiner Rede betonte er, der Gesetzentwurf werde »euch die hart erkämpften demokratischen Rechte wegnehmen«, er aber werde »dagegen kämpfen und es aufheben«. In den vergangenen Wochen hat Starmer jedoch schon öfter frühere Versprechen revidiert.