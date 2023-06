Inkota: Pestizide beim Kakaoanbau gefährden Kinderarbeiter

Joerg Boethling/imago images Kakaobohnen zum Trocknen ausgelegt (Côte d’Ivoire)

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Kinderarbeit am 12. Juni thematisierte die entwicklungspolitische Vereinigung Inkota am Freitag eine Gefährdung von Kindern bei Kakaoanbau:

Immer mehr Kinder im Kakaoanbau in Westafrika kommen mit hochgefährlichen Pestiziden in Kontakt. Ihr Anteil hat sich im letzten Jahrzehnt nahezu verdreifacht. Jedes vierte Kind ist davon mittlerweile betroffen.

»Es ist ein Skandal: Für den Kakao in unserer Schokolade müssen nach wie vor 1,5 Millionen Kinder auf Plantagen in Ghana und Côte d’Ivoire schuften. Immer mehr von ihnen werden nun auch noch gefährlichen Pestiziden ausgesetzt, die in der Europäischen Union aufgrund ihrer Wirkung für Menschen und Umwelt längst verboten sind. Kinder brauchen besonderen Schutz! Die Schokoladenunternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Menschenrechte in ihren Lieferketten einzuhalten. Sie müssen endlich handeln!«, erklärte Keshia Acheampong von Inkota.

Gemeinsam mit der Kampagne »Make Chocolate Fair!« fordert das entwicklungspolitische Inkota-Netzwerk marktführende Schokoladenhersteller aktuell dazu auf, den Einsatz von in der EU verbotenen Pestizidwirkstoffen in ihren Lieferketten bis 2025 zu beenden. Bis dahin müssen die Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, um Kakaobäuer*innen und ihre Kinder vor Gesundheitsgefahren durch Wirkstoffe wie etwa Chlorpyrifos zu schützen. Dieser wurde in der EU aufgrund seiner gesundheitlichen Gefahren bereits 2020 verboten, da er insbesondere neurologische Entwicklungsstörungen bei Kindern hervorrufen kann. Im Kakaoanbau in Westafrika kommt er noch immer zum Einsatz. (…)

Die Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« erklärte am Donnerstag abend, warum ihre Aktivisten die Bar des Sylter Fünf-Sterne-Luxushotels Miramar in orange Warnfarbe getaucht haben:

(…) Der Protest im Luxushotel verdeutlicht, wo die bisher mangelhafte Gesetzgebung der Regierung Scholz zum Schutz der Bevölkerung ansetzen muss – am zerstörerischen Überkonsum der Superreichen. In den vergangenen 30 Jahren haben die ärmeren zwei Drittel der deutschen Bevölkerung die Emissionen am stärksten reduziert. Auf der anderen Seite hat das reichste Prozent seine Emissionen noch weiter gesteigert. Immer mehr Menschen sind darüber hellauf empört und stellen sich nun die Frage: »Für wen machen Sie eigentlich Politik, Kanzler Scholz?«

Bevor Judith Beadle (42) das Hotel betritt und die Bar in orange Farbe hüllt, erklärt sie: »Wenige Superreiche befeuern die Katastrophe mit ihren Luxusemissionen, und die Regierung sieht einfach zu, während die Welt um uns herum in Flammen aufgeht. Ich will nicht mit ansehen müssen, wie meine Töchter in eine Welt hineinwachsen, in der um Nahrung und Wasser gekämpft wird, nur weil einige wenige darauf bestehen, ihre Luxusexzesse auszuleben. (…)«

(…) Reichtum und CO2-Ausstoß gehen Hand in Hand. Das reichste eine Prozent verursacht knapp ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen. Das ist mehr, als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung ausstößt. Diejenigen, die die Klimakatastrophe durch ihre Emissionen maßgeblich befeuern, reisen per Privatjet nach Sylt und zahlen ohne weiteres das Doppelte der durchschnittlichen deutschen Monatsmiete für eine Übernachtung im Luxushotel Miramar. (…)