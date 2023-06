»Fernwärme muss aus den Erneuerbaren kommen«

Frank Rumpenhorst/dpa Schornstein einer Gastherme für die Heizung und die Warmwasserbereitung dampft auf dem Flachdach eines Reihenhauses in Frankfurt am Main (30.9.2022)

Das Gezerre der Ampelregierung um das sogenannte Heizungsgesetz dauert an. Jetzt zaubert die Regierung die Möglichkeit aus dem Hut, dass die Kommunen die Fernwärme organisieren.

Um die Erderwärmung nicht weiter zu beschleunigen, ist es unvermeidbar, auf emissionsfreie Energieformen umzusteigen. Für Menschen, die in ländlichen Gebieten in Einfamilienhäusern und Höfen wohnen, kann der Einbau einer eigenen Wärmepumpe sinnvoll sein. In dichtbesiedelten Städten, wo Menschen eng zusammenwohnen, sollten die Stadtwerke auf kommunale Versorgung mit Fernwärme aus erneuerbaren Energien umstellen. Es gilt, städtische Haushalte mit möglichst niedrigen Temperaturen zu versorgen, gekoppelt mit Wärmedämmung für Neubauten. Die Ampelregierung sollte all dies sozialer fördern. Die Umstellung hat in vielen Städten noch gar nicht begonnen. Getrieben von Lobbyverbänden wie »Zukunft Gas« setzt man unvermindert weiter auf fossile Energien und wirbt damit, künftig auf Wasserstoff umsteigen zu wollen. Weil das aufwendig und kostenintensiv in der Herstellung ist, dürfte es unbezahlbar sein.

In Frankfurt am Main gibt es seit Monaten Proteste gegen den mehrheitlich städtischen Energiebetrieb Mainova AG. Was ist dem Unternehmen vorzuwerfen?

Zwar wird die Innenstadt durch ein Fernwärmenetz versorgt, das jedoch auf zu hohe Temperaturen bis zu mehr als 100 Grad hochgefahren wird. Der städtische Betrieb spekuliert darauf, das Gas künftig einfach durch Wasserstoff ersetzen zu können: Woher aber soll der kommen? In der Heiztechnologie auf eine so teure, unsichere Energie zu setzen, ist vergleichbar mit der abstrusen Idee, beim Autofahren einfach nur auf Elektrofahrzeuge umzustellen und sonst gar nichts ändern zu müssen. Mainova plant das aktuell noch mit Kohle laufende Heizkraftwerk West auf Gas umzustellen, also eine fossile Energie durch eine andere zu ersetzen. Für die Zukunft hofft man auf grünen Wasserstoff. So werden die Weichen falsch gestellt, obgleich wir die Klimakrise bereits spüren, Dürre und Starkregen erleben.

Frankfurter Klimagruppen forderten kürzlich mit einem offenen Brief an den Aufsichtsrat, den Vorstand sowie die Stadtverordneten den sofortigen Rückzug aus dem Lobbyverband »Zukunft Gas«. Was kritisieren Sie?

Dort sind großindustrielle Konzerne wie Wintershall Dea oder Shell Deutschland beteiligt, die profitieren, wenn es mit der fossilen Infrastruktur weitergeht. In deren Interesse liegt es nicht, gemeinwohlorganisierte Wärme, also eine Wiederverwertung von Abwärme zu fördern. Trotzdem wird das Steuergeld von Bürgerinnen und Bürger in deren Lobbyarbeit investiert, statt in erneuerbare Energieinfrastruktur.

Wer steht politisch dafür in der Verantwortung?

Der neue SPD-Oberbürgermeister Mike Josef hatte im Wahlkampf angekündigt, direkt auf erneuerbare Energien umzusteigen und nicht weiter über Gas zu gehen. Bis auf warme Worte konnten wir dazu bisher noch keine konkreten Schritte entdecken. Da muss deutlich mehr Druck gemacht werden, zumal die Stadt beschlossen hat, bis 2035 klimaneutral werden zu wollen.

Muss dafür nicht die Arbeit der verschiedenen Umweltinitiativen auf eine breitere Basis gestellt werden?

Wir arbeiten daran. Klar ist es im Sommer nicht einfach, für die Wärmewende zu mobilisieren. Trotzdem planen wir für den 15. Juli eine Raddemo zum Heizkraftwerk. Ende März hatten wir mit einer Aktion einen Vortrag des Mainova-Vorstands Constantin Alsheimer gestört, bei Spaziergängen zum Kraftwerk West darüber informiert, dass dort von Kohle auf Gas umgerüstet werden soll. Mit einer weiteren Demonstration hatten wir die neokoloniale Ausbeutung kritisiert. Aktivisten unter anderem aus Kolumbien berichteten von ihrem Kampf gegen fossile Industrien, da bei deren Förderung dort ständig Menschenrechte verletzt werden.