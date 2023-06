Rabat ohne Freibrief

AP Photo/dpa Über Demokratie lässt sich hier wenig lernen: Knesset-Sprecher Ohana (l.) bei Marokkos Parlamentssprecher Alami (8.6.2023)

Für Marokko wird es eng. Zumindest hat das Ansehen Rabats in der EU schweren Schaden genommen. Grund ist der Ende des vergangenen Jahres aufgeflogene EU-Skandal. Der war erst unter dem Stichwort »Katar-Gate« bekanntgeworden, doch stellte sich schnell heraus, dass es sich in Wirklichkeit um ein handfestes »Marokko-Gate« handelte. Am Mittwoch veröffentlichte die spanische Internetseite NIUS einen ausführlichen Bericht, der die durch Ermittlungen der belgischen Polizei inzwischen gewonnenen Erkenntnisse zusammenfasst, die in der vergangenen Woche dazu führten, dass Marokko erneut in einer Vorlage des EU-Parlaments wegen seiner Einmischung in EU-Angelegenheiten gerügt wurde.

Demnach soll Rabat 2022 bei der Ernennung der griechischen Sozialistin Eva Kaili zur Vizepräsidentin des EU-Parlaments seine Beziehungen eingesetzt haben. Darüber hinaus soll Marokko weitere Abgeordnete des EU-Parlaments »gekauft« haben, um die »Zusammensetzung von Ausschüssen, die Ergebnisse von Abstimmungen und die Inhalte von Beschlüssen und Berichten etwa über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik« oder auch die »Vergabe des Sacharow-Menschenrechtspreises« in seinem Sinn zu beeinflussen.

Vorrangiges Ziel der Einflussnahme sei zuletzt ein Ausschuss des EU-Parlaments gewesen, der sich mit der »Pegasus«-Affäre befasste. Dabei ging es vor allem um Schadensbegrenzung. »Pegasus« ist eine in Israel hergestellte Spionagesoftware, mit deren Hilfe Rabat auch eine ganze Reihe hochrangiger Politiker in der EU abgehört haben soll, darunter niemand Geringeres als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der spanische Premierminister Pedro Sánchez. Durch die Einschleusung von »U-Booten« in den Ausschuss wollte Rabat die Ermittlungen zu seinen Gunsten beeinflussen. Pikant an der Geschichte ist, dass auch Spanien die Software einsetzte – gegen Politiker Kataloniens.

Israel hat mittlerweile anscheinend die Notbremse gezogen, was seine weltweiten Dienstleistungen in elektronischer Bespitzelung angeht. Vor dem Hintergrund der Wellen, die die »Pegasus«-Affäre geschlagen hat, hat das Verteidigungsministerium Verkäufen der Softwarefirma Quadream einen Riegel vorgeschoben, wie Ende Mai die Tageszeitung Haaretz berichtete. Demnach wollte Marokko gleich die nächste Generation einer Ein-Klick-Spionagesoftware für Mobiltelefone von dem Unternehmen erstehen. Jetzt muss sich Rabat woanders nach Ersatz umsehen.

Angestoßen vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump, hatte Marokko Ende 2020 beschlossen, seine hinter verdeckter Hand bereits seit langem bestehenden guten diplomatischen Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Als Gegenleistung dafür erkannte Trump per Präsidialdekret die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko an – ein Beschluss, den die Regierung unter Joseph Biden wieder in der Schublade verschwinden ließ. Völkerrechtlich ist die Westsahara nämlich eine »nichtautonomes Gebiet«, dessen Einwohner ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Ein entsprechendes Referendum wird aber durch die nun schon seit Jahrzehnten andauernde marokkanische Besatzung verhindert.

Was bei dem »Trump-Deal« seinerzeit gar nicht groß aufgefallen war: Marokkos »neuer« Verbündeter Israel, der sich dieses Jahr auch zum ersten Mal an dem US-Großmanöver »African Lion« in Marokko beteiligt, erkennt selbst die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko gar nicht an. Erst am Mittwoch berichtete die marokkanische Internetseite Le Desk angesichts eines bevorstehenden Besuchs des Knesset-Präsidenten Amir Ohana in Marokko, dass die dortige Regierung »prüfe«, einen entsprechenden Schritt zu gehen. Derartige Ankündigungen hatte es schon in der Vergangenheit gegeben. Es wäre Ironie, wenn die Anerkennung nun ausgerechnet von seiten der extrem rechten Regierung unter Benjamin Netanjahu erfolgte.