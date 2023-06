Erster »Leopard« zerstört

Erik Romanenko/IMAGO/ITAR-TASS Vorsicht, Radioaktivität: Im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja (29.3.2023)

Im Krieg in der Ukraine scheint seit dem Bruch des Kachowka-Staudamms Anfang der Woche eine neue Stufe der Eskalation erreicht. Übereinstimmend berichteten ukrainische und russische Medien am Freitag von schweren Kämpfen in den Regionen Saporischschja und Donezk. Russischen Angaben zufolge soll die ukrainische Armee an beiden Fronten Durchbruchsversuche gestartet haben, die aber zurückgeschlagen worden seien.

Bei den jüngsten Kämpfen wurden auch erstmals nachweislich deutsche »Leopard 2«-Panzer eingesetzt. Allerdings ohne Erfolg: Mindestens einer wurde sogleich zerstört. In einem Interview mit dem libanesischen Fernsehsender Al-Majadin gab sich ­Jewgeni Prigoschin, der Chef der russischen Wagner-Truppen, am Donnerstag abend überzeugt, dass die laufenden Gefechte den Beginn der seit langem angekündigten ukrainischen Frühjahrsoffensive markieren.

Weiter spekuliert wurde darüber, wer für den Bruch des Kachowka-Staudamms verantwortlich sei. Kiew veröffentlichte am Freitag ein angeblich abgehörtes Gespräch, aus dem hervorgehen soll, dass Russland den Damm gesprengt hat. Wenn das der Fall war, dann geschah dies offensichtlich nicht zum Vorteil der russischen Truppen, die sich nach Angaben Kiews vom Donnerstag bei Cherson vor den freigesetzten Wasserfluten bis zu 15 Kilometer zurückziehen mussten.

Schlechte Neuigkeiten gibt es zum Kernkraftwerk Saporischschja. Noch Anfang der Woche hatte die Internationale Atomenergiebehörde verkündet, dass der größte europäische Atommeiler über eigene Kühlwasservorräte verfüge und daher wegen des Dammbruchs nicht gefährdet sei. Donnerstag abend aber meldete die Betreiberfirma, dass durch Auslaufen des Stausees die Kühlung gefährdet sei.

Kaum beachtet in der Berichterstattung wurde bisher die Sprengung einer zuvor bereits stillgelegten Ammoniakpipeline, die vom ukrainischen ­Odessa zum russischen Toljatti führt. Wie bei dem Staudamm beschuldigen sich auch hier Moskau und Kiew gegenseitig der Täterschaft. Moskau droht allerdings, wegen des Anschlags vom Montag das im vergangenen Jahr unter türkischer Vermittlung abgeschlossene Getreideabkommen nicht zu verlängern – was international zu erheblichen Engpässen bei der Versorgung mit Weizen und anderen lebenswichtigen Gütern führen würde.