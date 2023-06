EU wird asylrechtsfreie Zone

Florian Boillot Während die einen gegen Abschiebungen protestieren, planen andere die Abschottung (Berlin, 5.6. 2023)

Stacheldraht statt Carepaket: Rund 24 Jahre arbeitete die EU an dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS). Am Donnerstag abend der traurige Durchbruch – die Innenminister der Mitgliedstaaten stimmten in Luxemburg für eine Aushebelung des Rechtes auf Asyl auf europäischer Ebene.

Um die Festung Europa zu sichern, werden Schutzsuchende während ihren Asylverfahren zukünftig in haftähnlichen Lagern an den EU-Außengrenzen oder in sogenannten Drittstaaten interniert, damit Menschen mit geringen Aufnahmechancen erst gar nicht in die EU kommen. Dafür soll es »Asylzentren« in Grenznähe geben, von wo aus Geflüchtete direkt abgeschoben werden sollen. Wer über einen angeblich sicheren Drittstaat kommt, wird zurückgewiesen. Auch Kinder dürfen bis zu drei Monate lang der Freiheit beraubt werden. Eine angemessene Asylberatung oder rechtlicher Beistand sind nicht vorgesehen, die Asylverfahren sollen im Schnelldurchlauf durchgeführt werden. Mit der Unterbringung in »Drittländern« wird es EU-Staaten ermöglicht, vergleichbare Abkommen wie das zwischen Großbritannien und Ruanda zu schließen, um sich dem Flüchtlingsschutz zu entziehen. Eine »gerechtere Verteilung« Asylsuchender ist nicht gewährleistet, Erstaufnahmestaaten wie Griechenland, Italien oder Spanien bleiben weiterhin für Aufnahme und Aufenthalt der Geflüchteten verantwortlich – und haben somit kein Interesse, Asylbegehren in Einzelfällen inhaltlich zu prüfen. Anreize, illegale Pushbacks an den Grenzen durchzuführen, steigen.

Im Koalitionsvertrag hatten sich die Ampelparteien noch zum Ziel gesetzt, einen »Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik« einzuleiten, das Leid an den Außengrenzen zu beenden und bessere Standards in Asylverfahren zu etablieren. Stärkere Abschottung ist nun das realpolitische Ergebnis. Wie bei allen aus Sicht ihrer Basis unpopulären Entscheidungen stimmten die Grünen dem vermeintlichen Kompromiss nur mit Bauchschmerzen zu. »Für mich und uns alle ist die Entscheidung in Brüssel eine extrem schwierige Entscheidung, die sich niemand leicht gemacht hat«, sagte Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Freitag gegenüber junge Welt. »Uns eint der Respekt, dass andere in der Abwägung zu einer anderen Einschätzung kommen, und der Wille, die Situation der Menschen, die in Europa Schutz suchen, deutlich besser machen zu wollen.« Es sei jedoch »extrem bitter«, dass so viele Mitgliedstaaten eine »restriktive Haltung« zeigten und sich nicht auf den Schutz von Familien mit Kindern einigen konnten. Dabei müssten grundsätzlich der Schutz und das Anrecht auf ein rechtsstaatliches Verfahren für geflüchtete Menschen und eine faire und gesteuerte Verteilung die gemeinsame Haltung in Europa sein, so Haßelmann.

Die Reaktionen der EU-Staaten sind durchwachsen. Während Italien die Änderungen begrüßt, lehnen Polen und Ungarn den geplanten Mechanismus zur verpflichtenden Aufnahme von anerkannten Flüchtlingen ab. Eindeutig hingegen sind die Reaktionen von Flüchtlingsorganisationen. »Die Entscheidungen für verpflichtende Grenzverfahren unter haftähnlichen Bedingungen und verwässerte Kriterien für sichere Drittstaaten sind ein Frontalangriff auf das Asylrecht und ein historischer Fehler«, sagte Tareq Alaows, flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl am Freitag gegenüber jW. »Die Ampelregierung trägt die Einigung um jeden menschenrechtlichen Preis mit, und das Bundesinnenministerium feiert dies auch noch als historischen Erfolg.«