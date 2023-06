Alte Nummer eins

Berlin. Der FC Bayern München bleibt trotz leichter Einbußen auch in der kommenden Saison der Fußballbundesliga die Nummer eins bei den Einnahmen aus der Fernsehvermarktung. Nach einer vom Kicker am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Rangliste bekommt der deutsche Rekordmeister in der kommenden Spielzeit 90 Millionen Euro und damit 200.000 Euro weniger als in der abgelaufenen Saison. Auf Platz zwei rangiert Borussia Dortmund. Der BVB darf mit 80,8 Millionen Euro und damit 700.000 Euro mehr rechnen als zuletzt. Insgesamt schüttet die Deutsche Fußballiga rund 1,3 Milliarden Euro TV-Geld an die 36 Klubs der ersten und zweiten Bundesliga aus. (dpa/jW)