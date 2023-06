Eine Frage von Sekunden

Daniel Vogl/dpa Kommende Saison auch in der Bundesliga: Der ThSV Eisenach wirft aufs Tor

Nach 37 von 38 Spieltagen in der 2. Handballbundesliga belegten der ThSV Eisenach und der Dessau-Roßlauer HV punktgleich die Plätze zwei und drei. Nur das bessere Torverhältnis begünstigte die Eisenacher. Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten stand bereits als Aufsteiger fest. Der zweite Aufstiegsplatz wurde dann im Fernduell zwischen den ostdeutschen Traditionsklubs vergeben.

Die Vorzeichen vor dem entscheidenden Auswärtsmatch beim HSC 2000 Coburg standen für Eisenach denkbar ungünstig. Die beiden etatmäßigen Torhüter, Johannes Jepsen und Erik Töpfer, mussten verletzungsbedingt passen. Kapitän Peter Walz war wegen einer Sperre ebenso zum Zuschauen verdammt wie der angeschlagene Leistungsträger Jannis Schneibel. In der Not musste Torwarttrainer Stanislaw Gorobtschuk in den Kasten. Sicherheitshalber brach auch der 40jährige ehemalige Keeper Max Brustmann drei Jahre nach seinem Karriereende seinen Österreich-Urlaub für die Mission Aufstieg ab.

Das Spiel vor der würdigen Kulisse von 3.054 Zuschauern – darunter mehr als 700 Gästefans – begann am Mittwoch abend auch äußerst ungünstig: Die Gastgeber gingen hochmotiviert in die Begegnung und zogen furios 6:0 davon. In dieser Phase gelang dem ThSV kaum etwas. Zu allem Übel sah Philipp Meyer nach 22 Minuten die rote Karte und musste vorzeitig unter die Dusche. Von ihren zahlreichen Anhängern frenetisch angefeuert, kämpften sich die Thüringer jedoch zurück in die Partie und konnten das Resultat zur Halbzeit mit einem 11:14 erträglich gestalten. Doch nach dem Pausentee verschlief das Team erneut den Start und lief nach 34 Minuten bei 11:17 wiederum einem Rückstand von sechs Toren hinterher.

Szenenwechsel in die Friedrich-Ebert-Halle Ludwigshafen: Der Dessau-Roßlauer HV ging mit der Hypothek des schlechteren Torverhältnisses gleichzeitig Punkt 19 Uhr in sein Auswärtsspiel bei Die Eulen Ludwigshafen und musste unbedingt gewinnen. Der HV begann bestens eingestellt und führte zur Pause verdient mit 17:14. Sein 61jähriger Coach Uwe Jungandreas weiß, wie man aufsteigt und Spieler besser macht. 2005 hatte er sensationell Concordia Delitzsch mit den späteren Nationalspielern Silvio Heinevetter und Lars Kaufmann in die Bundesliga geführt. 2014 schaffte Dessau-Roßlau unter seiner Leitung bereits die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Zuvor war er als Coach auch erfolgreich beim SC DHfK Leipzig (Zweitligaaufstieg 2011) und beim SC Magdeburg in der Bundesliga. Nach dem 37. Spieltag wurde er als »Trainer der Saison« ausgezeichnet. Sollte ihm ein weiterer spektakulärer Coup gelingen?

Derweil stellte in Coburg der Eisenacher Trainer Misha Kaufmann mit dem Mut der Verzweiflung auf offensive Verteidigung um. Und der ThSV schaffte tatsächlich die Wende. Der Torschütze vom Dienst Fynn Hangstein überwand seine Ladehemmung und steuerte sechs Treffer bei. Marko Grgic zeigte eine hervorragende Leistung und traf ebenfalls sechsmal. Nach 52 Minuten gingen die Eisenacher erstmals mit 23:22 in Führung. Dennoch stand das Spiel bis zum Schluss auf Messers Schneide. Nachdem Malte Donker 20 Sekunden vor dem Ende zum 26:24 getroffen hatte, gelang Florian Billek nur sieben Sekunden später der Anschluss zum 25:26 für Coburg. Nach 13 Sekunden Hoffen und Bangen reichte es. Der ThSV Eisenach brachte die knappe Führung über die Zeit und steigt in die Bundesliga auf. Die Gästefans strömten auf das Spielfeld und »übernahmen die Halle«, wie es Eisenachs Präsident Shpetim Alaj im Siegestaumel ausdrückte.

Kaufmann, der Schweizer Trainer der Eisenacher, kommentierte das Herzschlagfinale: »Genau diese Mentalität zeichnet uns aus: Und wieder müssen wir einstecken. Und wieder müssen wir am Boden liegen. Und wieder stehen wir auf. Wir sind nicht kleinzukriegen. Wir haben gewonnen. Wir sind oben!« Eisenach kehrt in die höchste Spielklasse zurück – nach sieben wechselvollen Jahren, in denen man 2018 sogar den bitteren Weg in die Drittklassigkeit antreten musste.

In Ludwigshafen ging es auf und ab. Nach permanenter Führung geriet der Dessau-Roßlauer HV in der 57. Minute erstmalig mit 28:29 in Rückstand. Doch das Team bäumte sich zu einem fulminanten Endspurt auf, erzielte beeindruckende vier Tore in Folge und gewann das Spiel mit 32:29. Was für eine Dramatik!

Grenzenloser Jubel – und bodenlose Enttäuschung, als Spieler und Trainer erfahren, dass Eisenach doch noch gewonnen hat und der eigene Sieg nicht für den Aufstieg genügt hat. Es wäre das Comeback nach 31 Jahren gewesen. Die »Biber« müssen nach einer grandiosen Saison in der 2. Handballbundesliga verbleiben. Uwe Jungandreas zeigte Größe: »Wir haben heute wieder alles reingehauen. Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben 55 Minuten das Spiel diktiert, lagen dann zurück, sind wieder aufgestanden, haben das Spiel gewonnen. Jetzt ist es bitter. Ich will Eisenach zu dem Sieg und dem Aufstieg gratulieren. Wenn man mit so vielen Ausfällen wie heute spielen muss und dann zurückliegt, haben sie es verdient. Mein herzlicher Glückwunsch geht nach Eisenach.«