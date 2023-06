Erst Geld, dann Bücher machen

SEbastian Dammark/Gonzales Photo/IMAGO Mögen es überdeutlich: Till Lindemann und sein lyrisches Ich

Bezüglich der Zusammenarbeit mit Rammstein-Sänger Till Lindemann hat man bei Kiepenheuer und Witsch (Kiwi) die hausinterne literarturtheoretische Auslegung ganz plötzlich überdacht. Denn »die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem ›lyrischem Ich‹ und dem Autor/Künstler (wurde) vom Autor selbst verhöhnt«. Überdenken ist also das falsche Wort, wenn man die Pressemitteilung des Kölner Verlagskonzerns ernst nimmt: Man wurde dazu genötigt, weil hereingelegt.

Kiwi nimmt die Opferrolle ein – das ist bequem. Dabei hat man sich die ­Falle selbst gestellt und stolperte über das eigene Verlagsprogramm.

Das wäre bloß ein Grund für Schadenfreude, sollten sich die gegen Lindemann erhobenen Anschuldigungen als haltlos erweisen. Darauf deutet aber nichts hin, was bedeutet, dass der Verlag misogynen Relativismus leistet. Das Präsens ist an der Stelle kein Grammatikfehler. Der jetzige Umgang, die Moderation seitens Kiwi wiegt mindestens so schwer wie die Veröffentlichung von »100 Gedichte«. Jenes Buch – nicht das erste des Rammstein-Frontmanns im Verlag – mit je einem vulva- und penisköpfigen Stier auf dem Cover, das eine Debatte auslöste, weil darin etwa ein lyrisches Ich vom Sex mit einer durch K.-o.-Tropfen bewusstlos gemachten Person schwärmt. Eine perfekte aufmerksamkeitsökonomische Kalkulation, Konzept Lindemann/Rammstein eben. Und auch Konzept Kiepenheuer und Witsch.

Kein anderer deutscher Verlag publiziert so sehr auf Quote und Effekt. Wer Fans hat, auch bei Instagram und Twitter, hat bald einen Kiwi-Verlagsvertrag. Über das Verkaufsprodukt unterhält man sich anscheinend danach, literarischer Anspruch scheint nachrangig. Anders ist nicht bloß »100 Gedichte« mit seinem vorhersehbaren Paargereime nicht erklärbar. Unter »Autorinnen und Autoren« listet die Verlagswebseite das Who’s who der deutschen Medien-, Unterhaltungs- und Quatschkopfbranche, kurios vermischt mit Weltliteraten wie Hausautor Heinrich Böll. Unter Buchstabe L fehlt Lindemann schon. Die Durchwahl zur IT-Abteilung wurde schnell gefunden.

Aber so einfach geht es nicht. Bücher kann man nicht vom Netz nehmen, Kiwi bleibt also der Verlag von Till Lindemanns Büchern und muss dazu stehen. Sonst ist es unehrlich zu behaupten, Lindemann überschreite »für (den Verlag) unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen«. Gegen »100 Gedichte« gab es öffentliche Bedenken, die Exverleger Helge Malchow als eine »Verwechslung des fiktionalen Sprechers, dem sogenannten lyrischen Ich, mit dem Autor« und mit Verweis auf »Weltliteratur von Henry Miller über B. E. Ellis bis zu A. M. Homes« zurückwies. Weil sich der Gedichtband in eben diese Weltliteratur einreiht? Die Literatur wurde hier nicht verteidigt.

Die offizielle Version zur Kehrtwende lautet, man habe »im Zuge der aktuellen Berichterstattung (…) Kenntnis erlangt von einem Pornovideo, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert und in dem (sein) 2013 im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienene(s) Buch ›In stillen Nächten‹ eine Rolle spielt.« Wirklich? Der Musikvideoporno erschien Ende Februar 2020, wurde beworben und war medial Thema – sogar das Klatschblatt Gala sah sich an, wie das angesprochene, der Kamera präsentierte, mit einem Loch präparierte Buch wahlweise auf einem Dildo oder Penis steckte. Unmittelbar darauf, in den ersten Märztagen 2020, kam »100 Gedichte« auf den Markt. Und ausgerechnet dieses eine Mal hatten die Medienprofis von Kiwi nichts mitbekommen? Und ist Lindemann in jenem inszenierten Video denn kein Schauspieler und somit die Trennung zwischen Künstler und Privatmann in diesem Fall genauso rechtfertigbar? Man verhedderte sich in Argumentationsstricken.

Dabei ist die Sache einfach: Kiepenheuer und Witsch verlor das Maß in der Mischkalkulation aus halbprofitabler Literatur und halbliterarischem Profitablen. Man entschied sich mit der Veröffentlichung, auf Befindlichkeiten, insbesondere von Betroffenen sexueller Gewalt, keine Rücksicht zu nehmen. Nicht um Literatur, sondern um Geld zu machen. Da kann man noch so oft das lyrische Ich an den Haaren herbeiziehen. Das betrifft nämlich nur den Abgleich zwischen Privatmann und Künstler Lindemann. Worum es eigentlich geht: Man hat Gewaltverherrlichendes gedruckt. Selbst das darf nicht verboten sein, aber alle Konsequenzen, auch indirekte, muss ein Verlag dann mittragen, reflektieren, sich ihnen stellen. Sonst bleiben die Tausenden kleinen Grenzüberschreitungen, aus denen Phänomene wie Sexismus bestehen, die Norm. Ein Alltagsgeschäft, das man zuerst betreibt und dann ganz in den Shitstorm abschiebt, wenn er zufällig aufkommt.

Aufhören muss sowieso, alles intellektualisierend zu rechtfertigen, was einem gefällt. Vor gut einem Jahr rezensierte Ferdinand Meyen vom Bayerischen Rundfunk das letzte Rammstein-Album »Zeit«. Sein Highlight: der Song »Dicke Titten«. Mit den Textzeilen: »Sie muss nicht schön sein. / Sie muss nicht klug sein. / (…) Doch um eines möcht’ ich bitten: / Dicke Titten!« Unzweideutig, so der Rezensent, positioniere sich die Band hier gegen toxische Männlichkeit, Sexismus und oberflächliche Sexlust. Ausgerechnet. Heute klingt das wie ein schlechter Scherz. Im Fanboymodus hingegen kann alles positive Ironie und doppelter Boden werden und nur ein Urteil zulassen: »Man kann die Songs auf der neuen Platte eigentlich gar nicht mehr falsch verstehen.« Eigentlich nicht. Was dasteht, steht da.