Im Krisenmodus

Sven Hoppe/dpa Kein Weiter-so: Protest gegen Band Rammstein vor Konzert in München (7.6.2023)

Vor 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Münchner Olympiastadion hat die Rockband Rammstein am Mittwoch das erste Deutschland-Konzert ihrer aktuellen Europatournee gespielt. Auf die erhobenen Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann (60) ging die Band bei ihrem Auftritt nicht ein. Sänger Lindemann gab sich zwischen den Songs gewohnt wortkarg. Das Publikum verabschiedete er mit den Worten: »Danke, dass ihr bei uns seid.« Anders als bei anderen Konzerten verzichtete die Band auf das Lied »Pussy«, zu dem Lindemann früher das Publikum mit einer riesigen, penisförmigen Schaumkanone bespritzt hatte.

Eine Vielzahl von Frauen hat in den vergangenen Wochen Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Die Frauen schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien vor und während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dort soll es demnach zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Die Frauen seien zuvor aus einem Bereich ganz vorn im Zuschauerraum ausgewählt worden – der sogenannten Reihe null (engl.: Row Zero). In dieser gab es beim Konzert am Mittwoch keine Gäste.

Die Band hat mittlerweile eine auf Krisenmanagement spezialisierte PR-Agentur eingeschaltet und in einer Mitteilung ihren Willen zur Aufklärung betont. Eine Anwaltskanzlei soll die Vorgänge untersuchen. Eine Bekannte Lindemanns, die junge Frauen für Sex mit ihm »gecastet« haben soll, wurde von den Konzerten der Band ausgeschlossen. Backstagepartys würden zunächst unterlassen, vor allem separate mit Lindemann, hieß es.

Auch Forderungen aus der Politik nach mehr Schutz vor Übergriffen in der deutschen Kulturbranche wurden laut. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) forderte Ansprechstellen bei Konzerten und betonte, es müsse darüber geredet werden, wie gerade junge Menschen besser geschützt werden könnten.

Gegen die Konzerte in München protestierten am Mittwoch rund 60 Menschen vor der Olympiahalle mit Transparenten mit Aufschriften wie »Das Opfer ist nie schuld«, »Keine Show für Täter« und »Glaubt Opfern sexualisierter Gewalt«. Sie seien zwar nicht viele, aber laut, sagt eine 27jährige Münchnerin, die sich dem Protest angeschlossen hat. Das Olympiastadion war gut gefüllt, einige Plätze blieben aber leer. Viele Tickets waren zuvor noch auf Tickettauschbörsen im Internet erhältlich. Insgesamt standen in München vier Rammstein-Konzerte an – auch am Donnerstag (8.6.) sowie am Sonnabend und Sonntag (10./11.6.). (dpa/jW)