Gewalt gegen Gefangene

Lorenzo di Cola/NurPhoto/IMAGO »Unmenschliche und erniedrigende Behandlungen«: Haftanstalt in L’Aquila

Überfüllung, Gewalt und Suizid. Das sind die drei Schlagwörter, die aus dem diesjährigen Bericht von »Antigone« herausstechen, der italienischen »Vereinigung für Rechte und Garantien im Strafvollzug«. 2022 erreichte die Auslastungsquote der Gefängnisse in Italien demnach 110,6 Prozent. Darunter ist die Lage in den Regionen Apulien (137,3 Prozent), Lombardei (133,3 Prozent) und Ligurien (126,5 Prozent) am gravierendsten. »Ein Jahr zum Vergessen« betitelt »Antigone« deshalb den aktuellen Report.

In diesem Jahr sieht es laut der Organisation aber kaum besser aus: Zum 30. April stieg die nationale Auslastung auf 119 Prozent an und die der Lombardei auf satte 151 Prozent. Zudem wurden seit Jahresbeginn bereits 23 Suizide von Gefangenen registriert. 2022 waren es 85 – das war der höchste Wert in der Geschichte der Italienischen Republik.

Im europäischen Vergleich haben nur Zypern und Rumänien eine höhere Auslastungsquote. Doch Italien könnte nach aktuellem Trend auch diese Länder schnell einholen. In absoluten Zahlen gesprochen werden im Land aktuell 56.674 Menschen in 51.249 Gefängnisplätzen gefangen gehalten. Auffällig ist laut »Antigone«, dass das Durchschnittsalter der Gefängnisinsassen ebenfalls steigt. Ende 2022 lag der Anteil der über 50jährigen bei 29 Prozent. Ende 2011 waren es noch 17 Prozent. Im gleichen Zeitraum verdoppelte sich die Zahl der über 70jährigen von 571 auf 1.117.

Die Folgen sind gravierend: Eine ältere Mehrheit der Insassen hat einerseits einen größeren Bedarf an gesundheitlicher Versorgung, die sich laut der Organisation in fast allen Gefängnissen als »mangelhaft« erweist. Andererseits wird es mit zunehmendem Alter für die Betroffenen auch schwieriger, nach der Inhaftierung wieder einen Job zu finden.

Neben der Datenerhebung hat »Antigone« im vergangenen Jahr rund 100 der insgesamt 189 italienischen Knäste besucht. Dabei wurde eine weitere besorgniserregende Entwicklung festgestellt: die steigende physische Gewalt. Mit dem Slogan »Folter ist verboten« will die Organisation nun auf die desaströse Lage hinweisen. »Gewalt gegen Gefangene gibt es immer noch«, beklagte Patrizio Gonnella, Präsident der Vereinigung, bei der Vorstellung des Jahresberichts.

Derzeit liefen 13 Verfahren und Prozesse wegen Gewalt und Folter, an denen »Antigone« mit ihren Anwälten direkt beteiligt sei, erklärte Gonnella. »Trotz der Tatsache, dass Folter in Gefängnissen existiert und erst seit 2017 dank der Verabschiedung eines speziellen Gesetzes strafrechtlich verfolgt werden kann, kommen von Regierungsmehrheit jetzt Vorschläge zur Abschaffung des Straftatbestands«, kritisierte Gonnella mit Blick auf die Vorhaben der Regierung Meloni. Käme die Regierung damit durch, würden die derzeit laufenden Prozesse platzen und die schuldigen Wärter ungestraft bleiben. Allein im Jahr 2022 wurden bei »Antigone« 4.514 Beschwerden von Gefangenen eingereicht, die während ihrer Haft »unmenschliche und erniedrigende Behandlungen« erlitten haben.

Die Beobachtungsstelle kritisiert auch, dass die Anstalten veraltet und die Haftbedingungen deshalb desaströs sind. Rund 20 Prozent der Knäste wurden demnach zwischen 1900 und 1950 gebaut, weitere 20 Prozent sogar vor 1900. In 12,4 Prozent der Zellen funktionierte die Heizung nicht, in 45,4 Prozent der besuchten Einrichtungen gab es kein warmes Wasser und 56,7 Prozent der Zellen hatten keine Duschen.

Die dem Justizministerium für den Zeitraum 2023–2025 zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel belaufen sich auf 10,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg von fast 870 Millionen gegenüber dem Vorjahr entspricht. Jedoch sinken die durchschnittlichen Ausgaben pro Gefangenen damit von 164,33 Euro im Jahr 2022 auf 160,93 Euro im Jahr 2023. »Antigone« geht somit davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Jahren weiter verschlechtern wird.