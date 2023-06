Stockholm kuscht vor Erdogan

Maja Suslin/TT/IMAGO »Nein zur NATO! Kein Bündnis mit Faschisten« – Demonstration in Stockholm (4.6.2023)

Am Montag wollen Vertreter Schwedens und der Türkei zu einer neuen Verhandlungsrunde über eine im Frühjahr letzten Jahres beantragte NATO-Mitgliedschaft des bislang neutralen skandinavischen Landes zusammentreffen. Dessen Beitrittsbegehren war bislang am Veto aus Ankara gescheitert. Die türkische Regierung beschuldigt Schweden, Rückzugsort für »Terroristen« – gemeint sind insbesondere Anhänger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie mit der Gülen-Bewegung verbundene Journalisten – zu sein. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Ende Mai im Amt bestätigt wurde, besteht in der westlichen Kriegsallianz die Hoffnung, dass Ankara seine neben der Rücksichtnahme auf Russland als wichtigem Energielieferanten vor allem innenpolitischen Erwägungen geschuldete Blockadehaltung bis zum NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli in Litauen aufgeben wird. Um die Türkei zu locken, stellte US-Außenminister Antony Blinken dem NATO-Partner vergangene Woche bereits die Lieferung neuer F-16-Kampfflugzeuge in Aussicht. Umgekehrt bewies die Türkei mit der jüngsten Entsendung eines Kommandobataillons zur Verstärkung der NATO-Truppen in das von Unruhen erschütterte Kosovo westliche Bündnistreue.

»Terroristen« ausliefern

Die Türkei habe »berechtigte Sicherheitsbedenken«, Schweden allerdings »bedeutende konkrete Schritte unternommen, um den türkischen Bedenken entgegenzukommen«, erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen mit Erdogan am vergangenen Wochenende in Istanbul. So hat Stockholm seine bislang liberale Anti­terrorismusgesetzgebung türkischen Wünschen angepasst. Das neue Terrorgesetz, mit dem bereits die bloße Mitgliedschaft in einer als terroristisch gelisteten Vereinigung mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden kann, ist am 1. Juni in Kraft getreten. Nun seien »konkrete Schritte erforderlich, um Schwedens Antrag auf NATO-Beitritt umzusetzen«, erklärte der neue türkische Außenminister und vormalige Geheimdienstchef Hakan Fidan laut der Tageszeitung Daily Sabah nach einem Telefonat mit seinem schwedischen Amtskollegen Tobias Billström am Mittwoch.

Insbesondere fordert die Türkei die Auslieferung Dutzender vermeintlicher Terroristen, darunter neben anerkannten politischen Flüchtlingen auch schwedische Staatsbürger. Am Dienstag hat das oberste schwedische Gericht erstmals die Auslieferung eines mutmaßlichen PKK-Unterstützers an die Türkei für zulässig erklärt. Von den türkischen Justizbehörden habe es die Zusicherung gegeben, dass gegen den 35jährigen, der nach seiner Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe aufgrund eines Drogendelikts im Jahr 2014 nach Schweden geflohen war, nicht wegen politischer Vergehen wie »Propaganda für eine terroristische Organisation« oder »Präsidentenbeleidigung« ermittelt werde, hieß es von seiten des Gerichts in Stockholm. Ob es tatsächlich zu einer Auslieferung kommt, muss nun die schwedische Regierung entscheiden.

PKK protestiert

Unter dem Motto »Nein zur NATO, keine Erdogan-Gesetze in Schweden« sind am Sonntag in Stockholm rund 1.000 Menschen auf die Straße gegangen, darunter neben PKK-Anhängern auch schwedische Linke.