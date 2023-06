Gespenst der Migration

Antonio Parrinello/REUTERS Gerettete Schiffbrüchige bei ihrer Ankunft im sizilianischen Hafen Porto Empedocle (20.4.2009)

Am Donnerstag haben sich die EU-Innenminister in Brüssel getroffen, um über die »Lage des Schengen-Raums« zu debattieren, wie es in einer Ankündigung hieß. Auf dem Programm standen die umfassende Einführung von Grenzverfahren, eine damit verbundene Internierung von Schutzsuchenden an den EU-Außengrenzen sowie eine Ausweitung der Regelung über angeblich sichere Drittstaaten. Im Vorfeld des Treffens hat Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den faschistischen »Fratelli d’Italia« dazu mit Tunesiens Präsident Kaïs Saïed und mit Libyens Übergangspremier Abd Al-Hamid Dbeiba einen verstärkten Beitrag beider Länder abgestimmt.

Bei einem fünfstündigen Blitzbesuch in Tunis am Dienstag sagte Meloni Saïed verstärkte Unterstützung im Kampf gegen »Menschenhandel« und »illegale Einwanderung« zu, berichtete ANSA. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die miteinander verbundenen Themen der »Kontrolle der Migrationsströme im Mittelmeerraum« und der Bewältigung der schweren wirtschaftlichen und sozialen Notlage in Tunesien, einem Land, in dem die Demokratie gerade praktisch außer Kraft gesetzt ist. Auch Themen wie eine Kooperation im Energiebereich seien besprochen worden.

Meloni äußerte sich demnach »besorgt« über den zu erwartenden »Zustrom« von Menschen aus Tunesien in den kommenden Monaten, weshalb die Zusammenarbeit mit dem Land »unverzichtbar« sei. Sie versprach, Tunesien 750 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern zu gewähren und das Land bei seinen Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über ein wichtiges Rettungspaket zu unterstützen. Italien werde außerdem versuchen, »eine Brücke zu schlagen zwischen den Standpunkten des IWF und Tunesiens«. Saïed brachte die Idee eines Schuldenerlasses durch die Umwandlung tunesischer Schulden in »private Entwicklungsprojekte« zur Sprache. Meloni lobte, dank hervorragender Zusammenarbeit beim Thema Migration seien die »Anlandungen im Mai zurückgegangen«.

Allerdings hatten Repressionen gegen Schutzsuchende in Tunesien die Fluchtbewegung überhaupt erst angeheizt. Laut FTDES, einer tunesischen Nichtregierungsorganisation, wurden zwischen Januar und Mai dieses Jahres mindestens 23.091 Personen abgefangen, als sie versuchten, illegal mit Booten von Tunesien nach Italien zu gelangen. Den Daten zufolge erreichten etwa 3.430 Tunesier Italien, darunter 865 Minderjährige, während 534 Menschen bei entsprechenden Versuchen starben. Aber das unruhige nordafrikanische Land bleibe laut der Agentur Bloomberg ein wichtiger Ausgangspunkt für illegale Migration. Es gehe um die Vermeidung eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs in Tunesien, denn weitere Unruhen könnten zu noch mehr Migration führen, deshalb habe Tunesien für Meloni Priorität.

Saïed habe eine Initiative für eine hochrangige Konferenz in Rom zwischen allen von der Migrationsproblematik betroffenen Ländern in Nordafrika, der Sahelzone und der Sahara sowie nördlich des Mittelmeers vorgeschlagen, um die Ursachen des »Menschenhandels« zu bekämpfen. Meloni sehe den Vorschlag laut Sky TG24 als »eine Gelegenheit, die Nationen an der Südküste des Mittelmeers und im Nahen Osten sowie die Mitglieder des Golfkooperationsrates zusammenzubringen, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zu hören und Projekte zu entwickeln, für die durch die Einbindung Gelder angezogen werden können«.

Die »Intensivierung des Kampfes gegen den Menschenhandel« stand laut ANSA auch in Gesprächen Melonis mit dem von den USA und der EU anerkannten libyschen Übergangspremier Dbeiba am Mittwoch im Mittelpunkt. Meloni habe »ihre Wertschätzung für die Bemühungen der libyschen Behörden bei der Seenotrettung und der Eindämmung irregulärer Flüchtlinge zum Ausdruck« gebracht, hieß es in einer nach dem Treffen veröffentlichten Mitteilung. Schließlich empfing Meloni am Donnerstag auch noch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der laut dem Corriere della Sera Meloni Solidarität bei der Aufnahme von Geflüchteten zugesichert habe.