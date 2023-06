Pakt der »Quincy«

www.history.navy.mil/our-collections/photography/numerical-list-of-images/nara-series/USA-C/USA-C-545.html/gemeinfrei Der alte König Ibn Saud (M.) mochte lieber mit den USA kooperieren als mit den Briten (Treffen auf der »Quincy«, 14.2.1945)

Am 14. Februar 1945, am Valentinstag, trafen sich der saudische König Abdulasis bin Abdulrahman Al Saud und US-Präsident Franklin D. Roosevelt, um über die zukünftige Beziehung beider Staaten zu sprechen. Das Treffen fand an Bord des US-Kriegsschiffs »Quincy« auf den Bitterseen im Suezkanal statt. Das Foto, das die beiden Politiker im entspannten Gespräch mit einem Dolmetscher und dem ersten Flottenadmiral der US-Navy, William Daniel Leahy, zeigte, ging in die Geschichte ein.

Ziel des Treffens war für die US-Amerikaner, die reichen Ölvorkommen Saudi-Arabiens zu sichern. Im Gegenzug bot Washington dem saudischen Königshaus militärischen Schutz an. Mit Blick auf die Pläne, in Palästina einen jüdischen Staat zu errichten, wurde auch das Schicksal der jüdischen Flüchtlinge angesprochen. Der saudische König sagte, diejenigen, die sie verfolgt und unterdrückt hätten, seien verantwortlich dafür, ihnen in den Ländern, aus denen sie kämen, eine neue Heimat zu geben. »Seine Majestät« habe erklärt, »die Araber würden eher sterben, als ihr Land den Juden zu überlassen«, ist in dem offiziellen Gesprächsmemorandum zu lesen.

Der Kern der Beziehungen war und ist bis heute das Öl. Saudi-Arabien stimmte zu, dass Öl weltweit in US-Dollar gehandelt werden solle. Die USA sicherten dem saudischen Königshaus militärischen Beistand zu, um im Gegenzug mit Öl versorgt zu werden. Öl brauchten die USA, um ihre Kriege zu führen und die eigene Wirtschaft preisgünstig wieder aufzubauen. Saudi-Arabien kaufte US-Waffen, die dann seit 2011 in Syrien und im Jemen seit 2015 gegen andere arabische Staaten eingesetzt wurden.

Als bekannt wurde, dass die Attentäter, die am 11. September 2001 in das Pentagon und in das Welthandelszentrum geflogen waren, überwiegend saudische Staatsbürger waren, verschlechterten sich die bilateralen Beziehungen. 2017 entmachtete Mohammed bin Salman, Sohn des saudischen Königs Salman, den Cousin seines Vaters, Prinz Mohammed bin Najef, als Kronprinz und brachte den Sicherheitsapparat, die Wirtschaft und das Öl unter seine Kontrolle. Das Verhältnis zu Washington kühlte weiter ab.

Eiszeit trat ein, als bekannt wurde, dass Dschamal Chaschukdschi (englisch: Khashoggi), der für die Washington Post geschrieben hatte, im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet und sein Leichnam zerstückelt worden war. Auftraggeber sei bin Salman gewesen, wie eine UN-Untersuchung herausfand. Chaschukdschi hatte Saudi-Arabien wegen seiner Sympathien zur Muslimbruderschaft verlassen. Doch nach einem offiziellen Biden-Besuch in Saudi-Arabien gewährte das Weiße Haus dem saudischen Kronprinzen Immunität gegenüber US-amerikanischen Ermittlungen.

Doch die Sprache gegenüber den Saudis veränderte sich. US-Präsident Donald Trump bezeichnete Saudi-Arabien als »Kuh, die gemolken wird«, solange sie Milch gebe. Sein Nachfolger Joseph Biden sprach während des Wahlkampfs 2020 von Saudi-Arabien als »Pariastaat«. Besonders unter den Demokraten und in Thinktanks wurde für eine Abkehr von Saudi-Arabien geworben und Kronprinz bin Salman als »toxisch« bezeichnet. Man brauche das saudische Öl nicht mehr, weil man selber genug Frackingöl besitze, hieß es in einem Meinungsstück des Brookings-Instituts. Der Deal, der 1945 auf der »Quincy« abgeschlossen worden war, sei »veraltet«.

Das Weiße Haus blieb unentschieden. Erst als China im März Saudi-Arabien und Iran an einen Tisch brachte und die beiden langjährigen Konkurrenten ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnahmen, erwachte Washington erneut. Hochrangige Militärs tourten durch den arabischen Golf, Geheimdienstdelegationen suchten das Gespräch, die »Normalisierung« zwischen Israel und Saudi-Arabien, das sogenannte Abraham-Abkommen, wurde aus der Schublade gezogen.

Nun hat US-Außenminister Blinken gleich drei Tage in Saudi-Arabien verbracht, um die Saudis daran zu erinnern, dass die USA ihr bester Freund seien und nicht China oder gar Russland. In Saudi-Arabien könnte man das inzwischen anders sehen.