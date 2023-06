Luft zum Ersticken

Michael Nagel/XinHua/dpa

Rauch von den verheerenden Waldbränden in Kanada hat zu schweren Luftverschmutzungen auch an der US-Ostküste geführt und Städte wie New York in einen apokalyptisch wirkenden Dunst gehüllt. Mehr als hundert Millionen Menschen in den USA waren der verschmutzten Luft ausgesetzt. Die von Rauch durchsetzte Luft verursachte ein unheimliches Glimmen über New York, hüllte die Freiheitsstatue in Smog, führte zu Flugverspätungen und der Absage von Sportveranstaltungen. Viele Menschen gingen nicht ohne Schutzmasken auf die Straße (Foto). (jW/AFP)