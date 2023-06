»Unzufriedenheit darf gar nicht erst entstehen«

BildFunkMV/imago Wo bleiben Alternativen? Protest gegen zentrale Unterbringung von Geflüchteten (Grevesmühlen, 9.2.2023)

Die 17. Konferenz der mehr als 60 beim Netzwerk Migranet Mecklenburg-Vorpommern organisierten »Migrant*innenselbstorganisationen« beginnt am Sonnabend in Greifswald. Sie konstatieren insgesamt eine zunehmende Anzahl rassistischer Übergriffe und wachsende Gewaltbereitschaft in dem nordostdeutschen Flächenland gegenüber Geflüchteten. Welche Beispiele können Sie nennen?

Gegen die Aufnahme von Geflüchteten in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich an vielen Orten hunderte Menschen, darunter offen rechtsextreme Gruppen. Ich selbst bin schon lange in Deutschland und habe bereits im August 1992 die Ausschreitungen gegen ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen miterlebt.

In Grevesmühlen musste die Polizei im Januar eine Sitzung des Kreistags abschirmen, weil ein Mob von 700 Menschen versuchte, das Gebäude zu stürmen. Der hatte gerade mit knapper Mehrheit beschlossen, ein neues Containerdorf im nahgelegenen Upahl einzurichten. In Loitz unterzeichneten mehr als 400 Bürger einen offenen Brief zur Schließung der Stadtmauer, um zu verhindern, dass Geflüchtete die Innenstadt betreten. Aktuell wirken Rechtsradikale wieder daraufhin, eine Pogromstimmung vorzubereiten, populistische Parteien schüren die Ängste von Menschen. Asylunterkünfte wurden mit verfassungsfeindlichen Symbolen besprüht, Unterkünfte angezündet. Es gab Angriffe auf Wohnhäuser, in denen Geflüchtete leben. Es macht uns große Sorgen, wenn etwa jede fünfte Person Gewalt gegenüber Geflüchteten befürwortet.

Was sollten Ihrer Auffassung nach die politisch Verantwortlichen angesichts dessen tun?

Die demokratischen Parteien in Mecklenburg-Vorpommern müssen jetzt dazu Haltung zeigen. Dafür braucht es den politischen Willen. Auch darüber wollen wir auf unserer Konferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der Parteien verschiedenen Couleur von CDU, FDP, SPD und Die Linke diskutieren. Auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen muss klar Stellung gegen rassistische Hetze bezogen werden, anstatt rechtsextreme Proteste etwa als »berechtigte Sorgen und Ängste« herunterzuspielen. Außerdem müssen bundesweit mehr soziale Wohnungen für alle zur Verfügung gestellt werden, damit erst gar keine Unzufriedenheit entsteht, die rechtsradikale Parteien instrumentalisieren könnten.

Auch Greifswalds Bürgermeister Stefan Fassbinder von Bündnis90/Die Grünen wird dabei sein. Dort gab es Anfang des Jahres eine Auseinandersetzung um den Bau einer geplanten Containerunterkunft für 500 Geflüchtete, wobei es zu versuchten Übergriffen von Rechten auf den Bürgermeister kam. Worüber wollen Sie mit Fassbinder sprechen?

Wir wollen mit ihm diskutieren, was wir gemeinsam gegen eine solche Hetze unternehmen und wie wir ihn gegebenenfalls als Netzwerk unterstützen können.

Sie kritisieren die Unterbringung in Sammelunterkünften und fordern die Bundesregierung, die Landesregierung, Landkreise und Kommunen auf, diese unverzüglich zu schließen, um soziale Segregation zu verhindern. Was bedeutet das für die Betroffenen?

Geflüchtete können besser integriert werden, wenn sie in Wohnungen leben, als wenn bis zu 350 Menschen in einer großen Unterkunft unter sich sind. Wir schlagen vor, sie dezentral in großen Städten unterzubringen, wo sie Zugang zu Medizin, Rechtsanwälten und Institutionen haben. Wir verstehen die Probleme der Kommunen gut und wollen unseren Beitrag dazu leisten. Voraussetzung ist jedoch, dass die Bundes- und die SPD/Linke-Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern jetzt zukunftsfähige Lösungen vorbereiten.

Worauf kommt es Ihnen dabei an?

Wichtig ist uns, dass die Stimme von Migrantinnen und Migranten sowie ihren Selbstorganisationen mehr wahrgenommen wird. Wir brauchen ein besseres Netz von Beratungsstellen für den Fall, dass wir Rassismus erleben müssen. Auch dürfen Ausländer, die hier leben, nicht wählen. Deshalb plädieren wir für ein Integrations- und Partizipationsgesetz sowie für die Gründung von Migrantenräten auf kommunaler Ebene, um so auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen zu können.