Mondpreise für Erdmieten

picture alliance / photothek Kosten für die Bleibe drohen ins Astronomische zu steigen (Berlin, 27.2.2021)

Es wird brachial für Mieter. Die Wohnraumkosten im Neubau in Ballungszentren dürften »in absehbarer Zeit« seitens der Vermieter auf 30 Euro pro Quadratmeter angehoben werden, berichtete am Mittwoch die Immobilienzeitung (IZ). Das Zentralorgan für Spekulanten stützt sich dabei auf eine tags zuvor veröffentlichte KI-gesteuerte Prognose der Investment- und Immobilienberatungsgesellschaft »Prea«. Kurz: Eine Mietenexplosion, »die wir in Deutschland bislang nicht gekannt haben«, wurde »Prea«-Ceo Gabriel Khodzitski in der IZ zitiert. Schöne neue städtische Mietwelt also.

Der Trend als Indiz: Im Schnitt kletterten die Neuvertragsmieten im vergangenen Jahr bundesweit um 8,9 Prozent. Spitzenreiter sind die Metropolen Berlin, Hamburg und München. Im Vergleich zum Vorjahr (2021) stiegen sie um 24,1 Prozent, 19,1 Prozent und 9,3 Prozent. Eine Tendenz, die verstärkt Personen mit mittleren Einkommen trifft. Die Folge: »Mittelschichtler« müssen Abstriche bei innerstädtischer Wohnqualität machen oder an den Stadtrand ziehen bzw. gleich ins Umland. Arme kennen diesen Verdrängungsprozess bereits lange.

Nur, was sind die Preistreiber? »Prea« zufolge eine Kombination aus hohen Energiepreisen, knappem Angebot, energetischer Sanierung und bereits möblierten Wohnungen. Der Vorteil bei letzterem: mittels intransparenter Möblierungszuschläge lässt sich die Mietpreisbremse – sofern sie überhaupt in Kommunen existiert – prima umgehen. Aber, von explodierenden Mietkosten wollen nicht alle reden, Matthias zu Eicken etwa. Denn: »Die allgemeine Preisentwicklung enteilte schon vor der derzeitigen Inflationsphase der Mietenentwicklung«, sagte der Leiter Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik von »Haus und Grund Deutschland« am Donnerstag zu jW. Mag sein, dies verkenne indes die Ursache, entgegnete die mieten- und wohnungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Caren Lay, gleichentags im jW-Gespräch: »Der größte Preistreiber ist die Spekulation mit Wohnraum.« Börsennotierte Immobilienkonzerne versuchten schamlos, Renditen zu realisieren. Ein weiterer Punkt sind die Bodenpreise. Seit dem Jahr 2000 seien jene um mehr als 250 Prozent gestiegen, weiß Lay. Das feuere die Preisspirale beim Wohnungsbau und damit bei Mieten zusätzlich an.

Ein Sprecher von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hingegen beschwichtigt auf jW-Nachfrage, hält die »Prea«-Prognose »angesichts der Regulierung des Mietwohnungsmarktes für unrealistisch.« Regulierung? Mieterorganisationen widersprechen. Bei Neuvermietungen versuchen Wohnungseigentümer maximale Beträge rauszuholen, so Rolf Bosse, Geschäftsführer des Hamburger Mietervereins, zu jW. Da könne auf Sicht eine 30-Euro-Marke je Quadratmeter Wohnfläche durchaus drin sein. Im Bestand sei der »enge Markt« das Hauptproblem – Bosse: »Jede Wohnung ist begehrt und kann zum Wunschpreis der Vermieter angeboten werden.«

Und Bosses Kollege vom Berliner Mieterverein, Sebastian Bartels, legt nach: Die Spielräume für Mieterhöhungen seien in manchen Wohngegenden »viel zu hoch«. Sollte die Prognose zutreffen, wäre das ein »Horrorszenario«, Zustände wie in Paris und London. Was bleibt zu tun? Vieles, betonte Linke-Politikerin Lay. Ein Beispiel: Immobilienspekulanten müssten spürbar besteuert werden, um ihnen das lukrative Business zu vermiesen. Und nicht zuletzt: Mietenstopp, Mietendeckel, Vergesellschaftung – Gegengifte gegen hemmungslose Immohaie.