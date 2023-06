Von Ball zu Ball

VIADATA/imago Lisa Seiler (r.) im Kampf um den Ball

»Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball.« Die Wolfsburger Nationalspielerin Lena Oberdorf erhielt 2022 für diesen Satz die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für den »Fußballspruch des Jahres« von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Ja, es ist ein (!) Fußball. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass es noch immer gewichtige Unterschiede in der Beurteilung der Leistungen der Fußballfrauen und der Fußballmänner gibt, obwohl im deutschen Frauenfußball nach der erfolgreichen Europameisterschaft die Zuschauerzahlen stark gestiegen sind. Vielleicht könnten es noch einige tausend Fans mehr sein, wenn die Berichte Woche für Woche vor allem in den lokalen Medien endlich weniger spärlich ausfallen würden. Ein Blick auf Zeitungsberichte zu den letzten beiden Spielen der Männer und Frauen des FC Carl Zeiss Jena der Saison 2022/23 bestätigt das Missverhältnis.

Die Regionalligamannschaft der Männer des FC Carl Zeiss Jena traf am 28. Mai im Heimspiel auf die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Die Frauen des Jenaer Fußballclubs (2. Bundesliga) hatten es einen Tag später mit dem zweiten Team des Bundesligisten VfL Wolfsburg zu tun. In diesen zwei Jenaer Spielen ereignete sich Historisches. Beide endeten mit einem Remis. In beiden Spielen erzielte ein Spieler bzw. eine Spielerin wenige Minuten vor Spielschluss das Ausgleichstor mit dem Kopf.

Das Kopfballtor des Carl-Zeiss-­Spielers Maurice Hehne hat der Autor »A« in seinem Spielbericht am 30. Mai sowohl in der Ostthüringer Zeitung als auch in der Thüringer Landes­zeitung in sechs längeren Sätzen ausführlich beschrieben. In seinem Bericht mit dem Titel »Eine Nasenspitze vorn. FC Carl Zeiss Jena sichert sich in Regionalliga Rang zwei und bleibt Thüringens Nummer eins« heißt es, wie folgt: »Und so stahl sich der Innenverteidiger bei einem Freistoß in der 89. Minute noch einmal mit nach vorn. Ken Gibson köpfte den Ball mustergültig an den langen Pfosten, wo Hehne lauerte und nur noch den Kopf hinhalten musste. Das 1:1 versetzte das Stadion später in Entzückung und war für den Torschützen in mehrfacher Hinsicht eine Genugtuung. Einerseits war es sein erstes Saisontor nach einer für ihn schwierigen Spielzeit, in der er nach einer ›blöden Roten Karte‹ am Beginn seinen Stammplatz verlor. Andererseits schob sich Jena dank Hehne noch um eine Nasenspitze in der Tabelle am FC Rot–Weiß Erfurt vorbei.«

Den Bericht zum Spiel der Frauen gegen den VfL Wolfsburg II überschrieb der Autor »B« mit dem Titel »Versöhnliches Remis zum Abschluss. Mit einem 2:2 gegen Wolfsburg II krönen Jenas Fußballfrauen ihren Saisonendspurt in der 2. Bundesliga.«

Während Autor »A« mit anerkennenden Worten das Kopfballtor Maurice Hehnes lobte, schrieb Autor »B« zum Tor Lisa Seilers im Spiel der Frauen, das diese in der 93. Minute erzielt hatte, nur einen einzigen Satz: »Jena hat Chancen zum Ausgleich, der Lisa Seiler in der dritten Minute der Nachspielzeit gelingt.« Dass Seiler das Tor wie Hehne mit dem Kopf erzielt hatte, erfuhren die Leser dieser Lokalzeitungen zum Beispiel nicht. Auch war es Seilers letztes Tor für den Klub, denn zu Beginn des Spiels war sie von der Vereinsführung aus dem Team verabschiedet worden. Die Persönlichkeit Lisa Seiler hätte deshalb im Spielbericht Anerkennung für ihre Leistungen in Jenas Spitzenfußball verdient.

Lisa Seiler, eine echte Thüringerin, geboren am 9. Oktober 1990, kam zu Beginn der Saison 2005/06 als Schülerin an das Jenaer Sportgymnasium. Ihren ersten Ligaeinsatz hatte sie am 4. Mai 2008 im Spiel gegen TuS Köln. Eine Woche später erzielte sie im Spiel gegen TuS Niederkirchen in der 43. Minute ihr erstes Zweitligator. Repräsentativ für ihre Leistungsbilanz sind die Daten der Saison 2018/19, als dem Team der Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga gelang. Sie verpasste keines der 26 Spiele. Insgesamt verzeichnet die Vereinsstatistik für Lisa Seiler 195 Einsätze und 34 Tore in Ligaspielen.

Nach der Saison 2019/20 hatte sie sich entschlossen, ihre Karriere zu beenden. Zwei Jahre später konnte sie dem Drang zum Fußball doch nicht widerstehen und stieg noch einmal in den Kampf um den Ball ein. Ihre Karriere beendete sie nun endgültig nach 18 Jahren Fußball in Jena am Pfingstmontag, dem 30. Mai 2023, mit einem wunderschönen Kopfballtor gegen Wolfsburgs Zweite. Sie ist übrigens ein gutes Beispiel für die Einheit von Sport und Studium. An der Ernst-Abbe-Hochschule studierte sie erfolgreich Pharma-Biotechnologie.

Ich frage mich nicht erst seit heute, weshalb manche Vertreter der Presse ihre respektlose Haltung gegenüber dem Frauenfußball mit dem Hinweis auf die Zuschauerquote legitimieren. Dazu bietet sich ein Vergleich an. Eine Weitspringerin springt einen Weltrekord vor 500 Zuschauern. Jeder kompetente Journalist würde zuvorderst die Leistung beurteilen und die geringe Zuschauerzahl zunächst unbeachtet lassen. Warum aber fanden die Leser in den Thüringer Lokalzeitungen nur selten Spielberichte, die den tatsächlichen Leistungen der Frauen gerecht wurden?

Die Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball sind noch immer präsent. Die sowohl in Inhalt als auch Form im Vergleich zu den Spielen des Männerfußballs ungerechten Berichte tragen nicht gerade zur Popularisierung des Frauenfußballs bei.