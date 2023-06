Gemälde von Tizian, Parmigianino, Caravaggio sowie bedeutende Vorzeichnungen von Raffael und Michelangelo für die Dekorationen des Vatikans: Kunstschätze aus dem Capodimonte-Museum in Neapel sind seit Mittwoch im Pariser Louvre zu sehen. Die rund 60 Exponate der Ausstellung »Naples à Paris« (Neapel in Paris) stünden im Dialog mit den Sammlungen italienischer Meisterwerke des französischen Museums, hieß es in einer Mitteilung. Die bis zum 8. Januar 2024 dauernde Ausstellung sei das Ergebnis einer einzigartigen Partnerschaft, betonte die Louvre-Direktorin Laurence des Cars. Das Capodimonte-Museum ist eine der bedeutendsten Kunsteinrichtungen Italiens. In seinen Sammlungen sind alle Schulen der italienischen Malerei vertreten. Es beherbergt nach den Uffizien in Florenz das zweitgrößte Zeichenkabinett Italiens. (dpa/jW)