Ruth Schweikert tot

Die Schweizer Schriftstellerin und Theaterautorin Ruth Schweikert ist tot. Sie sei am Sonntag im Alter von 57 Jahren in Zürich gestorben, sagte ihr Ehemann Eric Bergkraut am Dienstag der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Schweikert wurde 1965 im süddeutschen Lörrach geboren. Sie wuchs in der Schweiz auf und lebte mit ihrer Familie in Zürich. In ihrem letzten Buch »Tage wie Hunde« berichtete sie 2019 über ihre Brustkrebserkrankung. Sie hatte die Diagnose 2016 erhalten. (dpa/jW)