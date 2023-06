Auf dem falschen Gleis

Stringer/REUTERS Unmittelbarer Auslöser war eine fehlerhafte Signalgebung: Waggons der zwei Züge am 3. Juni in Balasore

Seit Sonntag abend (Ortszeit), 51 Stunden nach dem tragischen Ereignis, fahren wieder Züge auf der Strecke im Osten Indiens. Doch das schwerste Zugunglück seit mehr als zwei Jahrzehnten bewegt weiter das ganze Land und hat auch weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile offiziell bei 288, identifiziert wurden 205. Darüber hinaus gab es bei dem Zusammenstoß am Bahnhof Balasore im Bundesstaat Odisha an die 1.200 Verletzte.

Nachdem klar ist, dass eine fehlerhafte Signalgebung der unmittelbare Auslöser der Katastrophe war, beginnt die detaillierte Aufarbeitung. Wer dabei Regie führen soll, ist ebenso umstritten wie die Grundsatzfrage, ob das Unglück mit höheren Sicherheitsstandards und mehr technischem Personal vermeidbar gewesen wäre. Am 2. Juni war ein »Coromandel-Express«-Zug bei der Einfahrt in den Bahnhof Balasore auf ein falsches Gleis geleitet worden und dort auf einen stehenden Güterzug geprallt. Die Waggons des Personenzuges sprangen aus dem Gleis und verkeilten sich. Ein heranrasender Schnellzug donnerte hinein. In den beiden Zügen saßen, zusammengenommen, rund 2.500 Fahrgäste.

Es ist 170 Jahre her, dass in Indien unter britischer Herrschaft der erste Zug auf die Reise geschickt wurde. Am 16. April 1853 zogen drei Dampfloks mit den Namen Sahib, Sultan und Sindh 13 Waggons über eine 34 Kilometer lange Strecke zwischen dem Zentrum von Bombay (heute Mumbai) und dem Vorort Thane. Im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 hatte das Eisenbahnnetz bereits eine Gesamtlänge von stolzen 54.000 Kilometern. Seitdem ist noch einmal gut ein Fünftel dazugekommen. Mit 68.000 Kilometern erschließt das viertgrößte Streckennetz der Welt beinahe jeden Winkel des riesigen Landes. Pro Tag werden um die 13 Millionen Passagiere befördert.

Die indische Staatsbahn, in mehreren Regionalbereichen organisiert, ist mit etwa 1,3 Millionen Beschäftigten der größte Arbeitgeber des Landes und einer der zehn größten weltweit. Doch mancher Arbeitsplatz steht nur auf dem Papier. Derzeit seien rund 300.000 Stellen nicht besetzt, heißt es in einem geharnischten Brief, den Oppositionsführer Mallikarjun Kharge von der Kongresspartei (INC) nach der Katastrophe an Premierminister Narendra Modi schickte. Darin fordert Kharge den sofortigen Rücktritt von Eisenbahnminister Ashwini Vaishnaw. Mit dieser Forderung steht der Politikveteran nicht allein, aber bei ihm hat sie besondere Brisanz. Schließlich hatte Kharge das Ministeramt 2013–2014 selbst für eine Weile inne.

In seinem vierseitigen Brief wirft er der Regierung eine Reihe von Versäumnissen und Fehlentscheidungen vor. Zum Beispiel habe sie einen Bericht des Rechnungshofes aus dem Vorjahr ignoriert, nach dem drei von vier Zugunglücken der Jahre 2017 bis 2021 auf Entgleisungen zurückzuführen waren. Auch auf Empfehlungen einer Sonderkommission zur Eisenbahnsicherheit sei die Regierung nicht eingegangen. Und schließlich sei mit der 2017 erfolgten Verschmelzung des zuvor separaten Bahnbudgets mit dem Gesamthaushalt die finanzielle Autonomie des Großbetriebes verlorengegangen, so Kharge.

Eine aktuelle Fehlentscheidung ist nach Einschätzung des Oppositionsführers, das Central Bureau of Investigation (CBI) – so etwas wie Indiens Bundeskriminalamt – mit den Untersuchungen der Unfallursachen zu beauftragen. Dort gebe es keinerlei technische Expertise in bezug auf Eisenbahnunglücke. Zu erwarten seien Ermittlungen wie die zu einer Zugentgleisung bei Kanpur im Jahr 2016, einem Unglück mit 150 Toten. Auch damals sei eine ungeeignete Bundesbehörde, die National Investigation Agency (NIA), mit dem Fall betraut worden. Bis heute liegen keine Ergebnisse vor.

Schon länger wird sowohl Verkehrsminister Vaishnaw als auch Premier Modi vorgeworfen, sich vor allem auf »PR-Aktionen« zu Prestigeprojekten wie den neuen, im Inland gebauten Semi-Hochgeschwindigkeitszügen zu konzentrieren, während viel zu wenig Geld in den Ausbau oft überlasteter und teils noch eingleisiger Strecken fließe. Auch die Schnellzüge, die in der Regel bis zu 160 Stundenkilometer schaffen, sind deshalb auf vielen Teilstrecken deutlich langsamer unterwegs.