Seebrücke warnt vor historischen Asylrechtsverschärfungen

Filippo Monteforte/REUTERS Das inzwischen aufgelöste Lager Moria dient wohl als Modell für die EU-Asylreform (Lesbos, 16.4.2016)

Die Flüchtlingshilfsvereinigung Seebrücke begrüßte am Mittwoch Gegenwind gegen drohende Asylrechtsverschärfungen:

Morgen treffen die Innenminister*innen der EU in Luxemburg zusammen, um umfassende Verschärfungen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) zu beschließen. Ein Bündnis aus über 60 zivilgesellschaftlichen Organisationen appelliert an die Bundesregierung, sich den Plänen entgegenzustellen und sich für eine menschenwürdige Migrationspolitik einzusetzen.

So heißt es im Appell: »Anstatt sich dem Trend der Entwertung europäischer Grund- und Menschenrechte und der Erosion rechtsstaatlicher Grundsätze entschieden entgegenzustellen, signalisiert die Regierung mit ihrer Position die Bereitschaft, diesen Weg um jeden Preis mitzugehen. Damit gerät sie in eklatanten Widerspruch zu zentralen Versprechen des Koalitionsvertrags.«

In den vergangenen Tagen haben über 800 Anwält*innen sowie über hundert Prominente die Bundesregierung für ihre geplante Zustimmung zur GEAS-Reform scharf kritisiert. (…) Währenddessen üben auch Hunderte Mitglieder der Grünen scharfe Kritik am Kurs der Parteispitze. Ebenso erstarkt der Protest innerhalb der SPD-Basis.

Dazu Jan Behrends von der Seebrücke: »Wir begrüßen es, dass auch die Mitglieder der Regierungsparteien sehen, welches Unrecht im Namen ihrer Parteien beschlossen werden soll. Wir fordern dennoch einen stärkeren Einsatz der Basis. Es reicht nicht, sich mit Ausnahmeregelungen für Kinder und Familien zufriedenzugeben. Wir müssen es ganz klar sagen: Fundamentale Menschenrechte sollen eingeschränkt werden. Wo bleiben die Beschwerden? Wo bleibt der Aufschrei? Wo bleibt der Aufstand?«

kurzelinks.de/­Seebruecke_Asyl

Die Hans-Böckler-Stiftung verwies am Mittwoch auf eine neue Studie zur Geldpolitik, die vor weiteren Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank warnt:

Die Europäische Zentralbank (EZB) fährt einen riskanten Kurs. Um die Inflation einzudämmen, hat sie die Leitzinsen mehrfach deutlich erhöht und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Das gefährdet Konjunktur, Beschäftigung und Klimaziele – und es ist aktuell angesichts der Trends bei der Preisentwicklung unnötig, ergibt eine neue Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). (…) Eine besonnene Geldpolitik ist jetzt besonders wichtig, heißt es in der Analyse von Dr. Silke Tober und Dr. Thomas Theobald vom IMK. (…)

Für die EZB bestehe aktuell kein Handlungsdruck, analysieren die Forschenden. »Sofern es im Euroraum keine gesamtwirtschaftliche Überauslastung der Kapazitäten gibt, die übermäßige Gewinn- und Lohnsteigerungen auch nach Auflösung der Preisschocks und der Lieferengpässe erlauben, ist eine geldpolitische Restriktion mit dem Ziel einer Reduzierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und eine dadurch induzierte Erhöhung der Arbeitslosigkeit nicht erforderlich.« (…)

Sollte es die Zentralbank hingegen mit einer weiteren Straffung der Geldpolitik übertreiben, droht dem Euroraum die nächste Krise: Die Turbulenzen an den Finanzmärkten nach der Insolvenz der Silicon Valley Bank in den USA und der Schieflage der Credit Suisse in der Schweiz hätten bereits die Risiken für den internationalen Bankensektor aufgezeigt, die zu einer Verknappung der Kreditvergabe führen könnten. Das ohnehin schwache Wachstum würde zusätzlich gedämpft. (…)

kurzelinks.de/HBS_Geldpolitik