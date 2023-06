»Wir nehmen die, die Macht ausüben, in den Blick«

Sebastian Willnow/dpa Rechtliche Überprüfungen von Polizeigewalt machen diese nicht ungeschehen (Leipzig, 4.6.2023)

Nach Angaben der Veranstalter haben am Montag abend rund 2.000 Menschen in Leipzig unter dem Motto »Grundrechte gelten auch in Leipzig« demonstriert, nachdem am Wochenende dort ein Großeinsatz der Polizei eskaliert war. In Ihrem Grundrechtereport beleuchten Sie staatliche Einschränkungen von Grundrechten und bezeichnen ihn daher auch als »alternativen Verfassungsschutzbericht«. Wie ist das genau gemeint?

Der Grundrechtereport zeigt auf, wie Gesetzgeber, Verwaltung und Behörden, aber auch Gerichte und Privatunternehmen Grundrechte verletzen und damit die demokratischen sowie freiheitlichen Grundlagen unserer Gesellschaft gefährden. Er setzt sich damit bewusst von den Berichten der Verfassungsschutzbehörden ab und nimmt quasi die umgekehrte Perspektive ein: Nicht nur die Bürger gefährden danach die Verfassung, sondern vor allem diejenigen, die die Macht ausüben.

Wir berichten über konkrete Verfassungsverstöße aus dem vergangenen Jahr, die über den Einzelfall hinaus von Bedeutung sind. Der Report warnt vor aktuellen Vorhaben, die Grundrechte gefährden, und feiert aber auch die Erfolge der Zivilgesellschaft bei der Verteidigung sowie Erweiterung der Grundrechte.

Nicht nur auf der Straße schränkt der Staat Freiheitsrechte ein. So können von Armut betroffene Menschen wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe hinter Gittern landen. Gibt es aus Sicht der Autorinnen und Autoren des Grundrechtereports eine systematische Kriminalisierung armer Menschen in der BRD?

Nicole Bögelein zeigt in ihrem Beitrag »Ersatzfreiheitsstrafe: Armut als Haftgrund«, wie Freiheitsstrafen für nicht bezahlte Geldstrafen verbüßt werden. Etwa zehn Prozent aller Freiheitsstrafen sind Ersatzfreiheitsstrafen, die nur Personen betreffen, die nicht in der Lage sind, ihre Geldstrafe zu bezahlen. Dabei handelt es sich meist um Strafen für Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Fahrschein. Und Wibke Werner schreibt in ihrem Text »Wohnungslos in die Energiekrise« von dem Problem, dass durch die steigenden Energie- und anderen Lebenshaltungskosten viele Menschen ihre Miete nicht mehr zahlen können. Wenn das zum Wohnungsverlust führt, ist davon das geschützte Besitzrecht von Mietern an der Wohnung bedroht. Auch eine Schonfrist zur Schuldenbegleichung verhindere nicht, dass Mieter ihren Lebensmittelpunkt verlieren.

Die Grundrechtsorganisationen, die den Report herausgeben, rufen dazu auf, um überzeugende Antworten bei Grundrechtsfragen zu ringen. Susanne Baer, ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, stellte den am 23. Mai vorgelegten Bericht mit dem Tenor vor, dass es hinsichtlich des Schutzes der Grundrechte noch viel zu tun gebe. Gibt es denn auch positive Beispiele, von denen Sie berichten können?

Beispielsweise hatten wir im Grundrechtereport 2022 den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 dargestellt, dem zufolge Teile des Klimaschutzgesetzes verfassungswidrig sind. In diesem Beschluss wurde erstmalig von der Notwendigkeit einer »intertemporalen Freiheitssicherung« ausgegangen, mit der die Freiheit gerecht zwischen den Generationen verteilt werden soll.

Das Vorwort zum aktuellen Bericht über das Jahr 2022 trägt den Titel »Krieg, Klima, Krise«. Welche Schwerpunkte haben Sie sich für dieses Jahr gesetzt?

Wir werden weiter für den nächsten Report über Grundrechtsbeschränkungen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die wachsende Armut in Deutschland berichten. Darüber hinaus werden tödliche Polizeigewalt, rassistische Polizeikontrollen und Grundrechtsverletzungen an geflüchteten Menschen Thema sein. Wir werden dann auch über Einschnitte in die informationelle Selbstbestimmung und Probleme in der deutschen Justiz berichten.