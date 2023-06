Staatsterror gegen Aktivisten

Yves Herman/REUTERS Umweltschützer im Tränengasnebel: Protest des Kollektivs »Bassines non merci« in Sainte-Soline (25.3.2023)

Mit Hausdurchsuchungen und Festnahmen sind Frankreichs Behörden am Montag gegen angebliche Mitglieder der Umweltkampagne »Les Soulèvements de la Terre« vorgegangen. An acht Orten zwischen Marseille, Dijon und Bayonne kam es zu Razzien. In Militärkluft und mit gezogenen Waffen brachen die Einsatzkräfte mehrere Wohnhäuser auf, um der linken Aktivisten habhaft zu werden. 15 Personen befanden sich noch am Mittwoch im Gewahrsam der Antiterroreinheiten. Die Umweltbewegung rief umgehend zu Protesten auf. Organisationen wie ATTAC oder die Französische Liga für Menschenrechte verurteilten die erneuten Repressionen aufs schärfste.

Hintergrund der Razzien sind Sabotageakte, die 200 Demonstranten am 10. Dezember an einem Standort des Baustoffunternehmens Holcim-Lafarge in der Nähe von Marseille begangen haben sollen. Dem Unternehmen zufolge entstand dabei ein Sachschaden von rund vier Millionen Euro. In Maleranzügen waren die Umweltschützer auf ein Betriebsgelände in Bouc-Bel-Air eingedrungen und hatten die dortigen Anlagen beschädigt. In einem Kommuniqué teilten sie mit, dass sich ihre Handlungen gegen »den kolonialen Ökokapitalismus, Kriegswirtschaft und eine manipulative und zynische ökologische Wende« richteten.

Bereits in der Vergangenheit war der Konzern Holcim-Lafarge, dessen Sitz sich im Schweizer Zug befindet, von direkten Aktionen betroffen. Im Dorf Éclépens nahe dem eidgenössischen Lausanne besetzten Aktivisten der »ZAD de la Colline« Anfang 2021 den Mormonthügel, der zur Gewinnung von Baustoffen abgebaggert wird. »Extinction Rebellion« und weitere Umweltgruppen zerstörten im selben Jahr Infrastruktur im Hafen von Gennevilliers nördlich von Paris, um gegen die »Zementierung der Erde« zu protestieren. Ähnliche Aktionen fanden auch in Lyon und Saint-Colomban statt. Holcim-Lafarge steht nicht nur wegen der an den weltweit über 2.000 Standorten verursachten Umweltzerstörungen in der Kritik. Das Unternehmen musste sich in den USA wegen Kollaboration mit der Terrororganisation »Islamischer Staat« in Syrien gerichtlich verantworten und Strafzahlungen in Höhe von 777 Millionen US-Dollar hinnehmen.

Mit der Eröffnung eines Verfahrens wegen »Bildung einer kriminellen Vereinigung« verwirklicht das Innenministerium in Paris indessen seine Drohungen gegen die Umweltbewegung. Nach Ausschreitungen um geplante Wasserrückhaltebecken der Agrarindustrie in Sainte-Soline Ende März hatte der Staat bereits ein Verbotsverfahren gegen die »Soulèvements de la Terre« eingeleitet. Bei Demonstrationen des Bündnisses mit annähernd 30.000 Umweltschützern trugen zahlreiche Demonstranten Verletzungen davon. Fast 100.000 Menschen unterzeichneten ein Manifest, in dem Personen des öffentlichen Lebens und linke Organisationen die Repressionen verurteilten.

Auch international sorgt der brutale Umgang Frankreichs mit Bewegungen wie den Gegnern der »Rentenreform« für Aufsehen. In einem Artikel der Genfer Zeitung Le Temps vom 8. Mai kritisierte der Politikwissenschaftler Jean-François Bayart den Regierungsstil von Präsident Emmanuel Macron als »Spiel mit dem Feuer«. Mit seinem »Hass auf die Armen« und der überbordenden »Kriminalisierung sozialer Bewegungen« höhle Frankreich spätestens seit der Bewegung der »Gelbwesten« die Demokratie schrittweise aus. Mit der jüngsten Aufdeckung von Überwachungsmaßnahmen gegen linke Zentren in Dijon und der gegen die Bürgerinitiative »Bassines Non Merci« angewandten GPS-Ortung wurde die autoritäre Gangart immer sichtbarer.

Doch die Aktivisten lassen sich nicht kleinkriegen. Schon am Wochenende wird zur nächsten Protestaktion im französischen Westen mobilisiert. Tausende Umweltschützer werden im Département Loire-Atlantique erwartet, um gegen Sandsteinbrüche von Holcim-Lafarge zu demonstrieren. Am 17.–18. Juni ist eine transnationale Mobilisierung gegen die Schnellzugtrasse TAV von Turin nach Lyon im französisch-italienischen Grenzgebiet Val di Susa angekündigt, zu der auch die »Soulèvements« aufrufen. Die Bewegung gegen »unnütze und erzwungene Großbauprojekte« dürfte trotz der Repression auch in näherer Zukunft für Schlagzeilen sorgen.