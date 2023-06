Kotau vor den Professoren

Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa »Wettbewerb« im akademischen Betrieb: Unzählige Nachwuchskräfte konkurrieren um künstlich verknappte Langzeitanstellungen (Ilmenau, 9.10.2012)

So läuft es im Wissenschaftsbetrieb: Die einzig unbefristeten Beschäftigten entscheiden darüber, wer bleiben darf und wer nicht. Das führt dazu, dass sich, wer weiterkommen will, in der Regel anpasst. Originelle Forschung befördert das nicht gerade. Darauf weist z.B. das Netzwerk gute Arbeit in der Wissenschaft immer wieder hin. Aber Konflikte vermeidendes Verhalten ist opportun in einem Wettbewerb um knappe Stellen. Die Macht der unbefristet angestellten Professoren wird dadurch konsolidiert, deren Forschungsmethoden und Sicht auf die Welt auch. Befördert wird das ganze durch die »weitgehende Umstellung des Forschungsbetriebs auf Drittmittel«, heißt es in einer Sammlung von – immer auch wissenschaftlich belegten – Argumenten gegen Dauerbefristungen an den Hochschulen, die das Netzwerk auf seiner Internetseite zusammengestellt hat.

Daher bleibt im Wesentlichen auch alles wie es ist – trotz Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es wird nur anders begründet. Der »zentrale Ansatz der Reform« sei es, die »Qualifizierung noch stärker als bisher in den Mittelpunkt zu stellen«, heißt es in der Zielstellung des Referentenentwurfs, den Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Dienstag vorgestellt hat.

Die bereits viel kritisierten Eckpunkte sahen noch vor, dass Beschäftigte nach einer Promotion in der sogenannten Postdoc-Phase nur noch maximal für drei Jahre befristet beschäftigt werden dürfen. In dem Referentenentwurf sind es nun vier Jahre. Bislang sind sechs Jahre möglich, in denen die promovierten Wissenschaftler die nächste Qualifikationsstufe der Habilitation genommen haben müssen. Dann hätten sie Anspruch auf eine der seltenen unbefristeten Professorenstellen. Wenn das – und das gilt für die meisten – nicht klappt, werden siw auf weiteren Zeitverträgen in Drittmittelprojekten eingesetzt oder auf die Straße gesetzt.

Die von Beschäftigten und Gewerkshaft geforderten Dauerstellen unterhalb der Professur werden auch weiterhin ausgeschlossen. »Im März hat das BMBF seine Eckpunkte für eine WissZeitVG-Reform ›zurück in die Montagehalle‹ gerufen und damit Hoffnungen auf eine stärkere Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Sinne von mehr Dauerstellen und verlässlichen Karrierewegen geweckt.« Der Referentenentwurf folge hingegen weitgehend den »in der Allianz der Wissenschaftsorganisationen zusammengeschlossenen Wissenschaftsarbeitgebern«, erklärte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte der GEW, am Dienstag in Frankfurt am Main. »Die Ampelkoalition muss den Entwurf stoppen und auf einen fairen Interessenausgleich statt eines Kotaus vor den Arbeitgebern pochen«, so Keller.

Die Hochschulen würden so nicht zu einer Veränderung ihrer Befristungspolitik gezwungen. »Sie werden in Zukunft versuchen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler statt in sechs schon in vier Jahren durch die Postdoc-Phase zu schleusen«. Der Druck auf die befristet Beschäftigten werde weiter zunehmen, sollte der BMBF-Referentenentwurf Gesetz werden.

Auch die weiteren im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen enthielten »keine substantiellen Verbesserungen gegenüber den Eckpunkten vom März«, so Keller. Insbesondere halte das BMBF – von halbherzigen Lockerungen abgesehen – an der Tarifsperre fest. Diese verbietet Gewerkschaften und Arbeitgebern, vom Gesetz abweichende Befristungsregelungen auszuhandeln.

Aber hey, Befristung bedeutet Fluktuation, Austausch, Wettbewerb. Und das führt zu Innovation und Qualität. So geht jedenfalls die neoliberale Argumentation, die das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft regelmäßig zu entkräften versucht. Dauerstellen machten faul. Nur für die Professoren gilt das offenbar nicht.