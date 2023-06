Verteidigung des Abendlands

Julian Stratenschulte/dpa Voll getankt: Bis zu 500.000 Liter Kerosin verbraucht das Militärmanöver pro Tag (Wunstorf, 6.6.2023)

Das Manöverszenario: Ostdeutschland ist besetzt. Das feindliche Militärbündnis ­OCCASUS – das lateinische Wort bedeutet Untergang (der Gestirne), daher kommt unser Okzident – ist in den vergangenen Monaten systematisch ins Abendland vorgerückt. Erst hat es seine Truppen unmittelbar östlich des NATO-Bündnisgebiets gesammelt, dann den Staat Otso erobert, der dem Bündnis allerdings nicht angehört. Der nächste Schritt: ein hybrider Krieg gegen die Bundesrepublik, deren Wirtschaft von Pandemie und starker Inflation geschwächt ist. Die Reduzierung der Energielieferungen aus einem OCCASUS-Staat, die Beeinflussung der Öffentlichkeit durch OCCASUS-Sympathisanten – all das hat Deutschland schwer zugesetzt. Dann folgt der erste große Schlag: OCCASUS-Truppen dringen von Osten her auf deutsches Hoheitsgebiet vor, besetzen gut ein Viertel des Landes, leiten einen Vorstoß zur Ostsee ein, nach Rostock bzw. zu dessen Hafen. Die NATO löst den Verteidigungsfall nach Artikel 5 des Nordatlantikvertrages aus. Wie das Bündnis dabei operieren, wie es den Krieg gegen OCCASUS führen will, das kann man in der kommenden Woche beobachten – beim Großmanöver »Air Defender 23«.

»Air Defender 23« ist, das hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kürzlich bestätigt, »die größte Verlegungsübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO«. Rund 10.000 Soldaten mit 250 Flugzeugen aus 25 Staaten operieren vom 12. bis zum 23. Juni in der Bundesrepublik, vor allem im deutschen Luftraum. Die Bundeswehr kündigt 1.800 einzelne taktische Flugbewegungen an. Drei zentrale Übungslufträume sind vorgesehen, einer im Nordwesten – Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordsee –, einer im Süden – Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern – und einer im Osten – Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ostsee –, wobei in einem Teil des östlichen Übungsluftraums, dort, wo sich im Szenario OCCASUS festgesetzt hat und nach Norden vorstößt, regelmäßig Tiefflüge geplant sind. Neben deutschen Luftwaffenstandorten (vor allem Jagel/Hohn, Wunstorf, Lechfeld, aber auch Spangdahlem) werden weitere im tschechischen Caslav und im niederländischen Volkel genutzt. Neben dem hauptsächlichen Übungsgeschehen in Deutschland sind täglich Flugoperationen ins Baltikum sowie in Richtung Schwarzes Meer geplant.

Lässt man das Manöverszenario außer Betracht, dann positioniert sich Deutschland mit »Air Defender 23« vor allem als Drehscheibe für NATO-Operationen in Europa, ganz so, wie es bereits bei den »Defender Europe«-Manövern ab 2020 der Fall war. Große Bedeutung hat deshalb die Verlegung von mehr als 100 US-Flugzeugen der Air National Guard, der Luftkomponente der US-Nationalgarde, die auch als Reserve für die U.S. Air Force fungiert. Die Vereinigten Staaten schicken eine große Bandbreite an Militärflugzeugen in die Bundesrepublik – von den altbekannten Kampfjets F-16 und F/A-18 über Transport- (C-27, C-130) und Tankflugzeuge (KC-135, KC-46) und das Erdkampfflugzeug A-10, das auf Angriffe etwa auf Panzer spezialisiert ist, bis hin zum Tarnkappenjet F-35; Letzterer wird allerdings, glaubt man der Bundeswehr, bloß auf der US-Airbase Spangdahlem stationiert. Als der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, »Air Defender 23« Anfang April vor Journalisten in Washington vorstellte, wies er darauf hin, im Kriegsfalle hätten die Luftstreitkräfte als sogenannte First Responder besonders schnell zu reagieren – daher die große Bedeutung einer schnellen Verlegung von US-Militärflugzeugen nach Europa.

Innerhalb der »Drehscheibe Deutschland« fungiert der Fliegerhorst Wunstorf als zentrale Logistikdrehscheibe. Dort hat »Air Defender 23« faktisch schon begonnen: C-17-Transporter bringen Personal und Material aus den Vereinigten Staaten nach Wunstorf; von dort erfolgt der Weitertransport mit kleineren C-130 Transportmaschinen oder per Tieflader auf der Straße. In Wunstorf sind auch Tankflugzeuge stationiert, die die vor allem von Jagel/Hohn und Lechfeld startenden Kampfjets in der Luft betanken. Die Bundeswehr hat deshalb auf dem Fliegerhorst ein mobiles Kraftstofflager eingerichtet – mit einem Volumen von 2,4 Millionen Liter angeblich das größte, das es je in Deutschland gab. Immerhin werden im Rahmen des Manövers zwischen 400.000 und 500.000 Liter Kerosin in die Luft geblasen, und zwar nicht etwa insgesamt, sondern jeden einzelnen Tag.

Und die Kampfjets, die vor allem von Jagel/Hohn, von Lechfeld und, was die US-F-35 betrifft, von Spangdahlem aus starten werden? Die Bundeswehr weist auf die verschiedenen Funktionen hin, die sie im Ernstfall ausüben können. Zentral ist dabei das Erringen der Luftüberlegenheit – die Fähigkeit, »feindliche Flugzeuge auszuschalten« oder sie zumindest »davon abzuhalten, selbst Angriffe zu fliegen«. Darüber hinaus geht es um Luft-Boden-Angriffe: »Die NATO-Streitkräfte«, heißt es dazu bei der Bundeswehr, seien »darauf trainiert, Bodenziele wie feindliche Stellungen, Fahrzeuge und Infrastrukturen effektiv zu bekämpfen«. Natürlich geht es auch darum, militärische Erfahrungen aus aktuellen Kriegen auszuwerten, aus Aserbaidschans Krieg gegen Armenien im Jahr 2020 etwa, der für die Luftkriegsführung neue Erkenntnisse brachte, insbesondere für den Drohnenkrieg. Dass auch der Ukraine-Krieg aufs Genaueste analysiert wird, versteht sich von selbst.

»Air Defender 23« trägt dazu bei, die im Kriegsfall erforderliche zivil-militärische Zusammenarbeit einzuüben. Klar ist, dass die exzessiven Luftmanöver Folgen für den zivilen Flugverkehr haben werden. Um sie zu minimieren, kooperiert die Luftwaffe längst mit der Deutschen Flugsicherung und anderen zivilen Stellen. Matthias Maas, Vorsitzender der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF), rechnet unter Bezug auf Angaben der Behörde Eurocontrol mit bis zu 50.000 Verspätungsminuten je Manövertag – vergleichbar »einem Tag mit schweren Gewittern«. Um die Verspätungen auffangen zu können, hat die Bundesregierung die Bundesländer und auch Nachbarstaaten aufgefordert, etwaige Nachtflugverbotszeiten an den Flughäfen zu reduzieren.