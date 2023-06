Kiew handelte, Langley wusste

IMAGO/ABACAPRESS/ABACA Vorher wollten’s manche, hinterher will keiner es gewesen sein: Ostsee bei Bornholm am 27. September

Eine Regel der Opinion publique: Verschwörungstheorie ist immer nur, was die anderen sagen. Als am 26. September 2022 drei von vier Röhren der Pipelines Nord Stream 1 und 2 durch einen Anschlag beschädigt wurden, einigte man sich – ermutigt von Aussagen aus dem Weißen Haus – rasch darauf, hinter dem Vorgang russische Kräfte auszumachen. Das war, nett gesagt, nicht eben die naheliegende Erklärung und folgte vielmehr einer False-Flag-Logik, die man alternativen Erklärungen gern ankreidet, sobald die gegen westliche Narrative gerichtet sind. Auf die Idee, erst mal den Mund zu halten und die Zeit ihre Arbeit machen zu lassen, kamen nur wenige.

Seither haben sich eine Handvoll alternativer Erklärungen der Anschläge etabliert, manche plausibel, manche weniger. Sie alle eint allerdings, dass Russland darin nicht mehr vorkommt. Als wahrscheinlichste unter ihnen galt, dass eine eigenmächtig agierende Gruppe aus sechs Ukrainern den Anschlag verübt habe. Nun will die Washington Post, unter Rückgriff auf die sogenannten Discord Leaks, zwei weitere Elemente im Dunkel erhellt haben: Zum einen habe die Gruppe nicht eigenmächtig agiert, sondern auf direkte Anweisung der ukrainischen Militärführung, zum anderen sollen die CIA-Führung und das Weiße Haus von den Plänen bereits im Juni 2022 Kenntnis erhalten haben.

Wie die Post am Dienstag mittag (Ortszeit) berichtete, sei die CIA von einem verbündeten »europäischen Geheimdienst« über die Pläne informiert worden. Der im Bericht skizzierte Modus operandi gleiche im Detail dem in den Monaten nach dem Anschlag durch das US-Justizministerium wie auch von deutschen Behörden ermittelten: Sechs Personen sollen ein Boot für die Ostsee chartern und mittels tiefem Tauchgang Sprengladungen an den Pipelines anbringen.

Dem Bericht zufolge soll das Einsatzteam auf Befehl des ukrainischen Oberkommandierenden Walerij Saluschnij gehandelt und ihm direkt Bericht erstattet haben. Den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij habe man nicht eingeweiht, damit der nach dem Anschlag eine ukrainische Beteiligung glaubhaft abstreiten könne, schreibt die Post, derzufolge auch die Bundesregierung Monate vor dem Anschlag über die Pläne informiert gewesen sei.