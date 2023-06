Streikwelle

Rita Franca/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Die Krise hat in Portugal längst alle Wirtschaftssektoren erreicht, auch Lehrkräfte an Schulen und Universitäten. Die Unabhängige Lehrergewerkschaft (SIPE) organisiert seit Dienstag Demonstrationen und Streiks – unter anderem in Porto (Foto). Die Lehrer fordern Festanstellungen, die Einstufung in höhere Gehaltsgruppen und mehr Investitionen an den Schulen. Weitere Proteste sind seitens der SIPE bis Ende der Woche angekündigt worden. Zuvor streikten bereits Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung, an Flughäfen, in Krankenhäusern und Eisenbahner. (jW)