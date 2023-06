Fischen im Trüben

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Nach Zerstörung des Kachowka-Staudamms wird Cherson überschwemmt (6.6.2023)

Einen Tag nach der Zerstörung des Staudamms von Kachowka in der Südukraine wälzt sich die hierdurch entstandene Flutwelle flussabwärts. In der Großstadt Cherson auf dem ukrainisch kontrollierten Nordufer des Dnipro stehen niedrig gelegene Stadtteile unter Wasser, allerdings nach von der Stadtverwaltung verbreiteten Videos nicht besonders hoch. Entsprechend vermeldet die Ukraine auch keine Todesopfer infolge der Flut.

Auf beiden Seiten des Flusses evakuieren die Behörden Anwohner. Die russischen Behörden auf dem linken Flussufer teilten mit, in den betroffenen 14 Ortschaften hätten schon seit dem Rückzug auf das linke Flussufer im Herbst kaum noch Zivilisten gelebt. Das dürfte damit zu tun haben, dass die Dörfer am Fluss seitdem Teil der vordersten russischen Verteidigungslinie sind und die Bewohner aus militärischen Gründen schon damals evakuiert wurden.

Auf der politischen Ebene wiederholten deutsche und andere westliche Politiker ihre Anschuldigungen an die Adresse Russlands, den Damm zerstört zu haben. Die russische Verantwortung stehe »zweifelsfrei fest«, schrieb ­Grünen-Fraktionschef Omid Nouripour auf Twitter. Seine Parteikollegin Annalena Baerbock widersprach ihm hierin insofern, als sie mitteilte, das Auswärtige Amt arbeite »im Einklang mit der Ukraine und der G7« noch an einem »genauen Lagebild«.

Tatsächlich ist es so, dass die Straße und die Bahnlinie über den Staudamm bereits im Herbst 2022 mehrfach von der Ukraine unter Feuer genommen worden waren. Damals wurden auf dieser Route die auf dem Nordufer des Flusses stehenden russischen Truppen versorgt. Seit weiteren ukrainischen Angriffen im Frühjahr sind Straße und Bahnlinie über den Damm nicht mehr nutzbar. Ob es den von russischer Seite als Auslöser der Katastrophe behaupteten ukrainischen Beschuss in der Nacht zum Dienstag wirklich gegeben hat, ist dagegen derzeit unklar. Keine der beiden Seiten hat bisher Bilder ihrer Videoüberwachung der Staumauer veröffentlicht.

Damit gewinnt eine andere These an Plausibilität: dass die Ukraine den Bruch der nach dem vorherigen Beschuss ohnehin schon beschädigten Staumauer provoziert haben könnte, indem sie aus den flussaufwärts gelegenen und von ihr kontrollierten Dniprostauseen außerplanmäßig große Wassermassen abgelassen habe. Bekannt ist, dass es im Frühjahr nördlich von Kiew und in Dnipro – wo es jeweils solche Staumauern gibt – lokale Überschwemmungen aus überlaufenden Stauseen gegeben hat, weil die Ukraine damals die Schotten geschlossen hielt. Noch im März hatte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA über einen unterdurchschnittlichen Wasserstand im Stausee von Kachowka geklagt.

Im übrigen war es die Ukraine, die seit dem vergangenen Oktober die Möglichkeit einer – selbstverständlich russischen – Sprengung der Staumauer mehrfach in die Öffentlichkeit lanciert hat. Zwei ukrainische Geographieprofessoren von der Universität Cherson warfen in einem Beitrag, der vor kurzem in der deutschen Fachzeitschrift Osteuropa erschienen ist, Russland vor, durch das Ablassen von Wasser aus dem Stausee Ende Oktober 2022 die Sprengung der Staumauer vorbereitet zu haben. Sie verschwiegen aber die Tatsache des ukrainischen Beschusses der Anlage unmittelbar vor dieser Entscheidung, um aus einer Maßnahme zur Begrenzung des Schadens bei einem befürchteten Dammbruch eine Vorbereitung zur Herbeiführung dieses Schadens machen zu können.