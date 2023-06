Hübsche Vita

London. Der australische Fußballtrainer Ange Postecoglou übernimmt den englischen Klub Tottenham Hotspur. Der 57jährige erhielt einen Vierjahresvertrag. Das teilten die Spurs am Dienstag mit. Postecoglou hatte in der abgelaufenen Saison in Schottland mit Celtic Glasgow das Titel-Triple mit Meisterschaft, Pokal und Ligapokal gewonnen. Als Nationaltrainer führte er Australien 2014 und 2018 zur Weltmeisterschaft und gewann 2015 den Asien Cup. (dpa/jW)