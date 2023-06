Vor dem Halbfinale

Paris. Die Tschechin Karolina Muchova ist ins Halbfinale der French Open eingezogen. Sie setzte sich am Dienstag mit 7:5, 6:2 gegen die Finalistin von 2021, Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland, durch. Diese musste zuletzt wegen einer Knieverletzung pausieren und ist derzeit nur 333. der Weltrangliste. Muchova war zuvor bei dem Turnier nie über die dritte Runde hinausgekommen. Die 26jährige trifft nun am Donnerstag auf die belarussische Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka, die das politisch hochgespielte Viertelfinale gegen die Ukrainerin Jelena Switolina ebenfalls am Dienstag glatt mit 6:4, 6:4 gewann. Nach der Partie gab Switolina ihrer Gegnerin wie erwartet nicht die Hand. Ukrainische Profis verzichten in Paris nach den Partien mit Kontrahenten aus Russland und Belarus auf den im Tennis üblichen Handschlag. Nach ihrem Sieg wartete Sabalenka kurz auf ihre Gegnerin am Netz. Obwohl Switolina die Ehefrau des französischen Publikumslieblings Gael Monfils ist, gab es vereinzelte Buhrufe von Zuschauern. (dpa/jW)