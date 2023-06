Claus Bergmann/imago Im Unterhaus ist’s auch schön: Hamburgs Sonny Kittel und Sebastian Schonlau bleiben in Liga zwei (5.6.2023)

Es waren finstere Wochen, fußballerisch. Nachdem es im April gute Tage gegeben hatte, ging am letzten Maiwochenende alles den Bach runter. Dortmund, Köln, Heidenheim, Regensburg, es war ein Alptraum. Für die eh leidgeprüften Anhänger des Hamburger SV gab es den »Aufsteiger der Herzen«-Moment, die sechs Minuten von Sandhausen. In diesen sechs Minuten nach Abpfiff der zittrig, aber routiniert nach Hause gebrachten Partie (das 1:0 nach drei Minuten durch Jean-Luc Dompé hielt bis zum Schluss) war der HSV aufgestiegen, bis, ja, bis der 1. FC Heidenheim in Regensburg nicht nur den Ausgleich, sondern auch noch den Siegtreffer in der überzogenen Nachspielzeit schaffte.

So weit, so traurig und bekannt. Es folgte das vierte Relegationshinspiel in den vergangenen zehn Jahren, das zweite nach fünf Jahren Zweitklassigkeit. Die Spieler in Blau, die mit der Raute auf der Brust, gingen ernüchtert hinein und kamen gefleddert wieder heraus: Der VfB Stuttgart war beim 3:0 in allen Belangen überlegen. In Sachen Zweikampfwerte, in Sachen Taktik, in Sachen Torgefahr. Der HSV hatte es Torwart Daniel Heuer Fernandes und den Abwehrspielern Miro Muheim und Sebastian Schonlau zu verdanken, dass es bei drei Gegentreffern blieb.

Die Relegation war entschieden, das Drama blieb aus. Es brauchte keinen Felix Magath, der als Deus ex machina die Entschlüsselung des Systems Tim Walter lieferte wie im vergangenen Jahr für Hertha BSC. Es war einfacher: Der VfB spielt in einer anderen Liga. Richtig, der Bundesliga. Und von der schien der HSV Lichtjahre entfernt. Das Rückspiel, wir kommen noch mal drauf zurück, bestätigte das.

Folgt man den Stimmen der nationalen Presse, ist dafür der Trainer verantwortlich. Immerhin der Trainer, nicht das Management, nicht der Verein, der Aufsichtsrat oder der laute Investor im Hintergrund. Wahr ist: Tim Walter hat sein »System der Dominanz« verfeinert. Bloßes Hintenreinstellen und Gegenhalten wie Hertha vergangenes Jahr wirkt nicht mehr als Gegenstrategie. Besser sein in jeder Hinsicht jedoch schon.

Das Problem ist, dass Walter noch immer keinen Plan B in der Tasche hat, wenn es mit Plan A mal nicht so läuft. Das Rückspiel bestätigte diese These. Plan A lief besser, weil die Lauf- und Kampfbereitschaft, das »Mentale« von Minute eins da waren. Es blitzte Hoffnung auf, als Sonny Kittel mit einem herrlichen Fernschuss das eine Tor besorgte.

Aber schon das »zu Recht« wegen Abseits (über das Gebaren des VAR könnte man an dieser Stelle noch mal nachdenken, aber das führt jetzt zu weit) aberkannte Ausgleichstor des VfB vor der Pause zeigte an, dass Plan A noch nicht perfekt ist, auch nicht sein kann, wenn man nicht die nötigen Spieler dafür hat. Dann braucht es einen Plan B. Der VfB kam entschlossener aus der Pause, setzte dagegen, sorgte schnell für den Ausgleich. Dann kam der eine individuelle Fehler, der immer kommt, und das Kontertor in der Nachspielzeit: Der HSV verlor auch dieses Spiel, diesmal zu hoch, aber nicht unverdient mit 1:3.

Was sind die Lehren aus diesem erneuten Desaster? Erstens, es muss mehr passieren, damit durchschnittliche, aber konstante Zweitligateams wie Darmstadt oder Heidenheim nicht mehr vorbeiziehen. Es braucht mehr Souveränität, damit Auswärtsniederlagen wie in Kaiserslautern oder Magdeburg unterbleiben. Dann kann das mit dem Aufstieg, im nächsten, sechsten Jahr, auch klappen.

Die ersten richtigen Entscheidungen sind getroffen: Zur Abwechslung setzt man auf Kontinuität statt auf erneuten Umbruch. Man setzt auf ein Gemeinschaftsgefühl statt auf hochtrabende Ambitionen – etwas, das man dem HSV bereits anlastet. Aber aus diesem Gemeinschaftsgefühl kann etwas entstehen, besonders, wenn die Mittel bescheiden sind. Die Kulisse in Hamburg täuscht nämlich über den Istzustand hinweg: Ähnlich wie Schalke ist der HSV immer noch ein Problemklub, die finanziellen Lasten der verschwenderischen Jahre wiegen schwer.

Andererseits: Der »Hamburger Weg« wird auch in der nächsten Saison kein leichter sein. Mit Hertha BSC und besagtem FC Schalke kommt starke Konkurrenz runter, während mit Kaiserslautern, Düsseldorf, Paderborn, dem KSC und dem FC St. Pauli wieder zu rechnen sein wird. Die »beste 2. Liga aller Zeiten« geht in die zweite Ausgabe, während im Oberhaus die TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Heidenheim spielt.

Aber: Es ist besser, eine gute Saison im Unterhaus zu spielen, als eine tasmaniahafte in Liga eins. Ein 2:9, 0:8, 0:8 gegen den FC Bayern braucht kein Mensch. Außerdem: Platz eins in der ewigen Tabelle der 2. Liga ist auch nicht mehr weit.