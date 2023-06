Fadenscheinige Begründung

Aventinus-Gymnasium Burghausen Das Gymnasium in Burghausen erinnert an die von Nazis ermordeten Antifaschisten

Für den mutigen Widerstand des späteren VVN-Mitglieds Alois Haxpointner und weiteren Antifaschisten in Burghausen fordert seit einiger Zeit eine Initiative ein würdiges Gedenken. Für kommenden Sonnabend ist eine Gedenkkundgebung für den am 10. Juni 1893 geborenen politischen Leiter der KPD Burghausen geplant. Dort soll neben dem Münchner Autor Max Brym und dem Filmemacher Jonas Volgger (»Das rote Burghausen«) mit Kati Wimmer auch eine Urenkelin von Haxpointner sprechen. In einem offenen Brief hatten sich zuletzt auch Angehörige für eine würdige Erinnerung ausgesprochen. Mit einem Gedenkmarsch durch die Burghausener Altstadt soll es zum Friedhof gehen, wo Familienangehörige einen Kranz an Haxpointners Grab niederlegen wollen.

Haxpointner kam in Burghausen zur Welt. Von den Nazis wurde der Kommunist schließlich zunächst ins Zuchthaus und dann für zehn Jahre ins Konzentrationslager gesteckt. Ihm und den vielen anderen 1933 verhafteten Antifaschisten soll, so fordert es die Initiative, eine Gedenktafel gewidmet werden. In dem Zusammenschluss sind eine Vielzahl Jugendlicher aus Burghausen sowie direkt verwandte Familienangehörige engagiert. Neben der Gedenktafel wollen sie auch die Einweihung einer Alois-Haxpointner-Straße erreichen.

Allerdings findet die Forderung nach einem würdigen Gedenken bei den Stadtoberen bisher wenig Widerhall. Von SPD-Bürgermeister Florian Schneider hieß es zuletzt, die Biographie Haxpointners sei nicht ausreichend erforscht, zudem gäbe es gegenwärtig keine Straßen zu benennen. »Jemanden, der zehn Jahre im KZ saß, 80 Jahre danach biographisch überprüfen zu lassen, ist gefährlich«, urteilt Brym dazu. Haxpointner hatte nach 1945 Haftentschädigung bekommen und als Schlosser bei der Stadt Burghausen gearbeitet. Von einem damaligen SPD-Bürgermeister, der selbst im KZ saß, bekam Haxpointner darüber hinaus ein äußerst positives Schreiben zu dessen Rolle im Lager: Haxpointner habe dem Mann während der Gefangenschaft der beiden dort geholfen.

Allein Brym hatte mit zwei Büchern über den roten Widerstand sowie Arbeiterwiderstand in Südbayern auch umfangreiche Erkenntnisse über Burghausen und Haxpointner vorgelegt. Gegenüber junge Welt erklärte der Autor vergangene Woche, dass er vor mehr als zwei Jahren dem Heimatarchiv Burghausen »ungefähr 70 Seiten an Originaldokumenten übergeben« habe, darunter Anklageschriften, Urteile, Spruchkammerverfahren nach 1945, bei denen Haxpointner als Ankläger auftrat, Dokumente der KZ-Gedenkstätte Dachau sowie Dokumente der Familie Haxpointner. Die Stadt Burghausen sei damit hinreichend informiert.

In Burghausen gibt es eine Gedenktafel für drei ermordete Arbeiter der Firma Wacker, die sich der Freiheitsaktion Bayern angeschlossen hatten und am 28. April 1945 erschossen wurden, sowie einen KZ-Friedhof, der 1945 durch die amerikanische Militärregierung angelegt worden war. Beide »Orte des Gedenkens« werden auf der städtischen Webseite aufgeführt. Auf einen zweiten offenen Brief von Brym und Filmemacher Volgger an die Fraktionsvorsitzenden in Burghausen gab es bislang noch keine Rückmeldung. Vermutlich wollen die Stadtoberen die Geschichte zunächst aussitzen. Da man genau das nicht möchte, habe man sich dazu entschlossen, den 130. Geburtstag Haxpointners für einen Gedenkmarsch zu nutzen, so Brym. Eine schriftliche Nachfrage von jW an die Stadtverwaltung, ob es Bewegung bei der Erinnerungsarbeit gibt, blieb bis Redaktionsschluss am Dienstag unbeantwortet.