Die deutsche Schauspielerin Maria Happel hat die Leitung des Wiener Max-Reinhardt-Seminars nach Kritik an den Zuständen in der renommierten Schauspielschule abgegeben. »Da mein Schaffen, das sich künstlerischen Gesichtspunkten verpflichtet, nicht mehr gewünscht ist«, trete sie mit sofortiger Wirkung zurück, teilte die bekannte Fernseh- und Theaterschauspielerin am Dienstag mit. Ende Mai hatte die Wiener Zeitung Der Standard von einem offenen Brief von zwei Dritteln der Studenten des Seminars berichtet, in dem ein angebliches System von »Machtmissbrauch, Nepotismus und Ignoranz« an der staatlichen Ausbildungsstätte angeprangert wurde. Die Leitung habe sich unter anderem nicht um die Aufarbeitung von Belästigung und Machtmissbrauch an dem Institut gekümmert, hieß es darin. Außerdem sei Happel nur selten im Seminar anwesend. Diese wies die Vorwürfe zurück, gestand aber ein, als vielbeschäftigte Künstlerin nicht oft für die Studierenden dagewesen zu sein. Das Reinhardt-Seminar ist Teil der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.(dpa/jW)