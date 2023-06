Westend61/imago Rares frisch aus dem wissenschaftlichen Labor: Leitfähigkeitstest bei Halbleitern

Der taiwanische Chiphersteller TSMC sendet gemischte Signale zu seinen Überlegungen, eine Halbleiterfabrik in Dresden zu errichten. Grundsätzlich habe er dabei »ein gutes Gefühl«, sagte Verwaltungsratschef Mark Liu am Dienstag auf der Hauptversammlung des Konzerns. Es gebe jedoch noch einige offene Fragen. So bestünden in Deutschland »tatsächlich Lücken« in den Lieferketten und bei der Verfügbarkeit von Fachpersonal. Außerdem stecke man weiter in Verhandlungen mit der Bundesregierung über die Höhe der Subventionen. »Wir hoffen, dass keine Bedingungen daran geknüpft werden«, äußerte Liu.

Der Bau eines TSMC-Werks in der sächsischen Landeshauptstadt wäre ein echter Erfolg für die Bemühungen der Bundesregierung, Deutschland wieder zu einem relevanten Standort für die Chipproduktion zu machen. Der Anteil der EU an der Herstellung von Halbleitern weltweit liegt zur Zeit bei kaum zehn Prozent. Bis 2030 soll er auf 20 Prozent steigen – auch, um mit Blick auf die wachsende Kriegsgefahr von Importen aus Ostasien etwas unabhängiger zu werden. Brüssel will den Ausbau der Chipfertigung mit bis zu 43 Milliarden Euro fördern. Erste Erfolge konnte Berlin mittlerweile erzielen. So steckt der Dax-Konzern Infineon gut fünf Milliarden Euro in den Ausbau seines Halbleiterwerks in Dresden. Der US-Chiphersteller Wolfspeed und der deutsche Kfz-Zulieferer ZF bereiten eine gemeinsame Halbleiterproduktion im Saarland vor. Der US-Konzern Intel plant den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg, will die Subventionen dafür aber noch nach oben treiben. Laut Berichten fordert er statt der schon zugesagten 6,8 Milliarden Euro jetzt zehn Milliarden. Und dann wäre da eben noch das geplante Halbleiterwerk von TSMC, dem größten Auftragshersteller der Welt.

Dass das Vorhaben noch nicht in trockenen Tüchern ist, hat verschiedene Ursachen. Zum einen gibt es eine gewisse Unruhe bei TSMC selbst. Der Konzern hat unter enormem politischen Druck zugesagt, eine umfangreiche Halbleiterproduktion jeweils in den USA und in Japan aufzubauen. Auf der Hauptversammlung am Dienstag wurden Bedenken geäußert, ob sich die immensen Investitionen denn wirklich stemmen ließen – nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch. In Taipeh macht man sich zudem Sorgen, mit dem Aufbau neuer Kapazitäten im Ausland könne Taiwan seine herausragende Bedeutung als Halbleiterproduktionsstandort einbüßen. Hinzu kommen die politischen Risiken, die der vom Westen angeheizte Machtkampf um die chinesische Insel mit sich bringt. Kürzlich sorgte es für Schlagzeilen, dass der US-Investor Warren Buffett seine Anteile an TSMC komplett veräußerte. Der Konzern sei großartig, doch sein Standort bereite ihm Bauchschmerzen, erläuterte Buffett seine Entscheidung.

Zum anderen sind allerlei Schwierigkeiten in der Bundesrepublik nicht ausgeräumt. In der Chipherstellung ist es noch weniger als in anderen Branchen damit getan, eine Fabrik auf die Wiese zu pflanzen; TSMC ist auf eine gewaltige Zahl an teils hochspezialisierten Zulieferern angewiesen. Eine der »Lücken«, die Verwaltungsratschef Liu auf der Hauptversammlung diagnostizierte, liegt genau hier. Eine andere Lücke betrifft das Fachpersonal. Ein Gutachten, das das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im März publizierte, kam zu dem Ergebnis, »in Berufen der Halbleiterindustrie« fehlten in Deutschland aktuell rund 62.000 Fachkräfte. Ein Branchenexperte hielt kürzlich gegenüber dem Handelsblatt illusionslos fest: »In Europa gibt es nicht genügend Prozessingenieure.« Liu schlug nun vor, Berlin könne Studenten nach Taiwan schicken, um sie dort ausbilden zu lassen. Ob das realistisch ist, kann bezweifelt werden.

In den USA, wo TSMC den Aufbau einer Chipproduktion bereits gestartet hat, wird zudem schon jetzt Kritik an den Arbeitsbedingungen laut. Man werde für zwölf bis 18 Monate zur Einarbeitung nach Taiwan geschickt, wo täglich zehn Stunden geschuftet würde plus unbezahlte Überstunden; der Druck sei hoch, die Hierarchien straff, Kritik sei unüblich, berichtete das US-Magazin Fortune am Wochenende. Ob sich unter diesen Bedingungen ausreichend Personal für TSMC-Fabriken im Westen finde, müsse sich erst noch zeigen.