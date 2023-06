Vorhersehbare Eskalation

Laura Hasani/REUTERS Kfor-Truppen beim Zusammenstoß mit serbischen Demonstranten (Zvecan, 29.5.2023)

Die jüngsten Ausschreitungen im Nordkosovo sind keine regionale Angelegenheit. So äußerten unter anderem die USA, engster Verbündeter der Regierung in Pristina, ungewöhnlich scharfe Kritik. Der dortige US-Botschafter Jeffrey Hovenier verkündete Ende Mai, dass das kosovarische Militär vom seit dem 22. April laufenden NATO-Manöver »Defender 23« ausgeschlossen wird. Zudem werde man vorerst weitere Bemühungen im Prozess der internationalen Anerkennung der einseitig abgespaltenen serbischen Provinz einstellen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderten auf dem Gipfel in Moldau am 1. Juni von der kosovarischen Regierung, die Lokalwahlen, an denen sich der Protest entzündet hatte, wiederholen zu lassen sowie die EU als Vermittlerin zwischen Pristina und den serbischen Gemeinden des Kosovo einzuladen. Andernfalls drohten Konsequenzen.

Derart harte Worte hört man selten von westlichen Verbündeten des Kosovo. Albin Kurti bezeichnete die Reaktionen als übertrieben. Der Premierminister des mehrheitlich von albanischstämmigen Menschen bewohnten Landes sichert sich seit Jahren seine Popularität mit antiserbischer Rhetorik und repressiven Maßnahmen gegen die serbische Minderheit im Kosovo. Das oft gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen die Minderheit spiegelt das wider. Laut dem Balkan Investigative Reporting Network werden zudem auffällig viele Kriminalfälle mit möglichem politischen Hintergrund nicht aufgeklärt, darunter Angriffe auf Journalisten oder serbische Politiker. Bei dieser Entwicklung sollte es nicht verwundern, dass Kurti sich nationalistisch gegenüber den Krawallmachern äußerte: »Der gewaltsame Mob muss verschwinden – entweder ins Gefängnis oder nach Serbien.« Diese und ähnliche Äußerungen tätigt er nicht zuletzt mit den Ende Mai entsandten 700 NATO-Soldaten der Operational Reserve Force (ORF) im Rücken – zusätzlich zu den regulär stationierten 3.800 Kfor-Truppen.

Zugleich ist im medialen Bereich eine Zentralisierung der Nachrichten im Gange, nach den Maßgaben der regierenden Partei »Lëvizja Vetëvendosje!« (Bewegung Selbstbestimmung!). Zuletzt entsandte man die der Partei nahestehende Luljeta Aliu-Krasniqi in den Vorstand der Unabhängigen Medienkommission. Auch wirtschaftlich steht es nicht gut. Offiziell 30 Prozent Arbeitslosigkeit treffen besonders die Frauen im Land hart, die juristisch ihren männlichen Mitbürgern zwar gleichgestellt sind, de facto allerdings unter den Rudimenten einer patriarchalen Kultur leiden. Nicht nur ist das Eigentum zu etwa 80 Prozent in den Händen der Männer, auch politisch sind Frauen deutlich weniger präsent. Laut UN Women sind lediglich 12,3 Prozent der Frauen des Landes als Angestellte tätig. Kein Wunder, dass jedes Jahr Tausende das Kosovo verlassen.

Es bleibt zweifelhaft, dass Neuwahlen tatsächlich eine Veränderung brächten. Nur 3,47 Prozent der Wahlberechtigten in den serbisch dominierten Teilen erschienen zu der jüngsten Abstimmung, denn die meisten Serben erkennen die Regierung in Pristina nicht an. Zu erleben, dass eine Beteiligung von drei Prozent für Kurti hinreichend ist, einen genehmen Bürgermeister in den betreffenden Orten einzusetzen, führte dann fast zwangsläufig zu Protesten und ­eskalierender Gewalt. US-Botschafter Hovenier bot dahingehend eine scheinbare Alternative an: »Die Krise, die entstanden ist, war völlig unnötig. Die Bürgermeister hatten die Möglichkeit, von anderen Verwaltungsgebäuden in diesen Gemeinden aus zu arbeiten, daher war es nicht notwendig, auf das Betreten dieser Gebäude zu bestehen.« Aus den Augen, aus dem Sinn. Wer braucht da schon demokratische Legitimation?