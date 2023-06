GDL gründet Leiharbeiterbude

Oliver Rast/jW Kamen nicht zu Wort: Claus Weselskys (M.) Begleiter links und rechts bei der Pressekonferenz (Berlin, 5.6.2023)

Sie halten es für einen großen Clou an ihrem »großen Tag«. Monatelang vorbereitet, beinahe klandestin. Montag nachmittag war es soweit: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat nicht nur fünf Kernforderungen für die im Herbst anstehende Tarifrunde mit der Deutschen Bahn AG (DB) präsentiert, nein, ferner eine – Achtung, Wortspiel – »bahnbrechende Idee«. Und der Einfall? Die im Deutschen Beamtenbund (DBB) organisierten GDL steigt ins Geschäft der sogenannten Arbeitnehmerüberlassung ein. Dazu passt: Ort der freudigen Bekanntmachung war ein gläsernes Nobelhotel in der Berliner Friedrichstraße.

Aber der Reihe nach. »Soll ich noch mal frisch reinkommen?« fragt GDL-Bundeschef Claus Weselsky rhetorisch und schmunzelt dabei, als er mit kleiner Entourage in den zum Pressekonferenzraum umfunktionierten Saal schreiten will. »Ja, bitte!« rufen ihm zwei Kameraleute zu. Weselsky macht auf dem Absatz kehrt, wendet sich pirouettenartig, seine Begleiter links und rechts machen es ihm ungelenk nach und bleiben einen halben Meter hinter ihm. Weselsky hörbar und nicht ganz akzentfrei: »Schönen guten Tag, meine Damen und Herren.«

Es ist 15.33 Uhr. »Wir sind fast pünktlich, drei Minuten Verspätung, ich bitte das zu entschuldigen«, sagt der GDL-Frontmann und spielt auf notorische Zuspätkommer bei der DB an. Und was er überhaupt nicht möchte: über die Gewerkschaftskonkurrenz sprechen, die »andere Truppe«, wie er die DGB-Einzelgewerkschaft Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wiederholt nennen wird. Schließlich hat seine Organisation eigene Forderungen samt »Überraschung« in petto.

Was will die GDL in der Tarifrunde durchsetzen? Eine allgemeine Entgelterhöhung von 555 Euro und eine 25prozentige Steigerung der Zulagen bei Nachtschicht etwa. Die Arbeitszeit soll von 38 auf 35 Wochenstunden für Schichtarbeiter abgesenkt werden – »ohne anteilige Lohnabsenkung«, betont Weselsky. Zusätzlich fordert er einen steuerfreien Inflationsausgleich von 3.000 Euro, unabhängig davon, ob Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigte. Stichwort betriebliche Altersversorgung: Hier sollen Unternehmer künftig einzahlen, eher symbolische fünf Prozent des Beitrags. Und was ist mit dem Schichtsystem? Weselsky: Die Fünfwochenschicht einschließlich verlängerter Ruhezeiten müsse her, eine Art Prunkstück des Forderungskatalogs der GDL. So weit, so gut, kurzes Durchatmen.

Dann, dramaturgisch gekonnt: »Ich darf voller Stolz nach einem Jahr Vorbereitung die Gründung der ›Fair Train‹ verkünden«, so Weselsky. Das ist? Eine eingetragene Genossenschaft der »Arbeitnehmerverleihe von Lokomotivführern«. Damit wolle die GDL »neue Maßstäbe« setzen als Personaldienstleister im Eisenbahnmarkt. Die Irritation unter den Pressevertretern ist spürbar, ungläubige Blicke, gerunzelte Augenbrauen. Weselsky merkt das, legt nach: »Das ist eine Kampfansage Richtung ›roter Riese‹ (Synonym für DB, jW).« Übersetzt: »Fair Train« will dem »Marktführer« – und zwar nur ihm – Lokführer abluchsen und in der eigens konstruierten Genossenschaft parken zwecks potentieller Verleihe an private oder öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen. Weselskys Bonbon: »Fair Train«-Kollegen fallen unter den künftigen GDL-Tarifvertrag. Nur – wann es den geben wird, ist völlig unklar. Dennoch, Weselsky wirkte nach dem »Katze aus dem Sack«-Monolog erleichtert. Auch weil Stunden zuvor die GDL- und »Fair Train«-Spitze das Projekt vor einigen hundert teils bundesweit angereisten Gewerkschaftsmitgliedern präsentiert hatte. Weshalb nur ihnen? Allein GDLer können Genossen werden.

Es ist zehn vor vier, Weselsky hält wiederum kurz inne, schaut sich um und läutet die Fragerunde ein. Der Autor nutzt flugs die Chance: »Die GDL macht jetzt eine Leiharbeiterbude auf?« Dem Gewerkschaftsvorsteher huscht ein leichtes Grinsen über die Wangen: »Auch ketzerische Fragen sind hier erlaubt«, returniert er routiniert. Im Ernst: Die GDL sei Mitgründer, aber nicht Eigentümer von »Fair Train«. Nach dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen für Minimum 500 Euro würden die Eisenbahner ihr Schicksal in Zukunft in die eigenen Hände nehmen, spätere Gewinne kämen allen zugute. Niemand arbeite mehr für unverschämt hohe Einkommen und Boni der DB-Führungskräfte, »die sich die eigenen Taschen vollstopfen«. Ein Vertreter vom Berliner Tagesspiegel hat auch eine Frage zu »Fair Trade«. Ein Lapsus, den Weselsky dankend quittiert: »Wir handeln nicht, wir wollen fahren.« Davon abgesehen, Sinn und Zweck der Genossenschaftsidee bleiben nebulös. Vor allem die Erfolgsaussicht. »Wann wollen Sie die ersten genossenschaftlichen Lokführer an Unternehmen verleihen, Herr Peter Bosse?« fragt jW nach dem Ende der Pressekonferenz. Der frischgebackene »Fair Train«-Vorstand reagiert verhalten: »Ziel ist zum Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres«. Ein ambitionierter Plan.