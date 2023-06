Am Salzhahn drehen

Annegret Hilse/REUTERS Eingeleitete Salze sollen mit dafür gesorgt haben, dass massenhaft Fische starben (Krajnik Dolny, 13.8.2022)

Mit steigenden Temperaturen wächst auch die Sorge von Umweltschützern, dass sich das massenhafte Sterben von Fischen, Muscheln und anderen Tieren in der Oder vom Sommer 2022 wiederholen könnte. Wie das zu verhindern ist, war eines der Themen einer Konferenz zum Schutz des östlichen Grenzflusses zwischen der BRD und Polen am Dienstag im brandenburgischen Schwedt. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) forderte die Regierung in Warschau auf, mehr gegen Salzeinleitungen zu unternehmen. »Wir haben alle große Sorge, und diese werden wir der polnischen Seite in aller Klarheit übermitteln«, sagte Lemke dem RBB. Die Zusammenarbeit sei »teilweise schwierig, teilweise zäh«. An diesem Mittwoch will Lemke sich mit ihrer polnischen Amtskollegin Anna Moskwa im polnischen Grenzort Slubice treffen. Moskwa nahm an der Konferenz am Vortag – offiziell aus Termingründen – nicht teil.

Bei dem Massensterben im vergangenen Sommer war, wie Untersuchungen ergaben, der Fisch- und Muschelbestand der Oder um etwa die Hälfte dezimiert worden. Mehrere hundert Tonnen tote Fische und andere Lebewesen waren geborgen worden. Umweltverbände sehen vor allem den hohen Salzgehalt des Flusses als Ursache, der wiederum zu einer abnormen Algenblüte mit toxischer Wirkung führte. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte Anfang März in Warschau Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen präsentiert, die den hohen Salzgehalt bestätigten. Sie machte dafür vor allem die Kohlebergwerke in der Region Schlesien verantwortlich. Das salzhaltige Grubenwasser werde ständig abgepumpt und lande in den Flüssen.

Der Konferenz in Schwedt war ein Treffen der Umweltministerin mit ihren Amtskollegen aus Brandenburg, Axel Vogel (Grüne), und Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), vorausgegangen. Dabei wies die Ministerin auf aktuelle Messungen hin, die zeigten, dass der Salzgehalt in der Oder weiter zu hoch sei. »Und wir sehen ja, es wird wärmer, möglicherweise sinken auch die Wasserstände, so dass die Bedingungen erneut so wären, dass die Algen wachsen können«, sagte sie. Man habe bereits mehrfach versucht, die polnische Seite dazu zu bewegen, weniger salzhaltige Abwässer in den Fluss zu leiten. Bisher hätten die Aufforderungen nicht zu dem von der Bundesregierung gewünschten Effekt geführt.

Backhaus erklärte, die Salzeinleitungen müssten über den Sommer beendet werden. Zusammen mit der Wasserknappheit sei das Salz eine große Gefahr für das Ökosystem. Backhaus, der zugleich auch Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern ist, verwies auch auf Beeinträchtigungen für den Tourismus. Vogel sagte, er könne mit Blick auf eine erneut drohende Umweltkatastrophe bisher keine Entwarnung geben. Er hoffe aber, dass die Kommunikation mit der »polnischen Seite verbessert wird«.

Polnische Vertreter äußerten sich zunächst nicht zu den Forderungen aus Deutschland. Eine entsprechende Bitte um Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung an die polnische Botschaft in Berlin blieb bis jW-Redaktionsschluss am Dienstag unbeantwortet. Dabei werfen Naturschutzverbände wie der WWF Polen vor, die Ausbauarbeiten entlang der Oder schwächten die Selbstreinigungskraft des Flusses und die Fähigkeit des Ökosystems, sich zu regenerieren, weiter. Die Grünen-Umweltministerin erklärte nun, dass das deutsch-polnische Regierungsabkommen von 2015, in dem der Ausbau der Grenzoder vereinbart worden war, geprüft werden müsse – inklusive der vorgesehenen Baumaßnahmen auf deutscher Seite. In Polen habe ein Gericht einen Ausbaustopp verhängt, der aber von den polnischen Behörden ignoriert werde.