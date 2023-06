»Sie scheuen die kontroverse Diskussion«

photo2000/imago Für den Frieden allgemein, und einen Waffenstillstand in der Ukraine befürwortende Beiträge ist offenbar kein Platz mehr (Erfurt, 5.3.2022)

Ihre Stiftung kritisiert, dass auf dem an diesem Mittwoch in Nürnberg beginnenden Evangelischen Kirchentag ein Dialog über friedensethische Fragen verweigert und Veranstaltungen abgelehnt wurden. Um welche geht es?

Abgelehnt wurde unter anderem eine beantragte Veranstaltung mit Margot Käßmann und Konstantin Wecker zum Thema Frieden, ebenso eine beantragte Veranstaltung mit Margot Käßmann und Clemens Bittlinger, ein christlicher Liedermacher, zum Thema »Sehnsucht nach Frieden«. Margot Käßmann hat ihre Teilnahme am Kirchentag aus uns nicht näher bekannten Gründen abgesagt. Abgelehnt wurde auch ein beantragter Workshop »Gewaltfreie Wege aus gewaltsamen Konflikten« des Bundes für Soziale Verteidigung, in dem es um Beispiele gewaltlosen Widerstandes in zwei außereuropäischen Ländern gehen sollte.

Fürchtet sich die Kirchentagsleitung vielleicht davor, dass bei den Veranstaltungen über nicht genehme Forderungen, wie die nach einem Waffenstillstand in der Ukraine, debattiert wird?

Die uns bekannten Absagen wurde alle aus formalen Gründen ausgesprochen, etwa dass es sehr viele Angebote zu dieser Thematik gegeben habe. Es drängt sich die Vermutung auf, dass das Präsidium des Kirchentags einer Debatte über Alternativen zum gegenwärtigen öffentlichen Mainstream und der Forderung nach immer mehr Waffenlieferungen in die Ukraine ausweichen möchte. Unsere Kritik daran geschieht trotz unserer Überzeugung, dass Russland mit dem Überfall auf die Ukraine einen brutalen und völkerrechtswidrigen Krieg angezettelt hat. Es geht uns nicht nur um ein Ja oder Nein zu Waffenlieferungen, sondern um eine theologisch und politisch begründbare Haltung dazu. Da der Evangelische Kirchentag immer eine Plattform für eine lebendige und kontroverse Diskussion zu wichtigen theologischen und politischen Themen war, finden wir es sehr bedauerlich, dass diese offene und kontroverse Diskussion anscheinend etwas gescheut wird.

Sie kritisieren auch Kirchentagspräsident Thomas de Maizière, CDU, für eine Äußerung zum Thema Waffenlieferungen an die Ukraine.

Das entsprechende Zitat stammt aus seiner Predigt vom 5. Februar in Fürth. Er erweckt dort den Eindruck, dass ein wie auch immer begründetes Nein zu Waffenlieferungen »ebenfalls bittere ethische und brutale Konsequenzen hat«. Sich darüber auseinanderzusetzen wäre in der Tat lohnenswert und nötig. Eine solche Aussage von höchster offizieller Kirchentagsebene ist wenig förderlich, um einen offenen Diskurs zu eröffnen.

Gibt es in der evangelischen Kirche überhaupt noch nennenswerten Protest gegen diese Haltung, gegen die NATO-Politik und den Aufrüstungskurs der Bundesregierung?

Maßgebliche Verantwortliche in der evangelischen Kirche wie zum Beispiel die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus weisen immer wieder, wenn zum Teil auch sehr vorsichtig, auf andere Akzente christlicher Sicht auf den Krieg in der ­Ukraine hin. Überhaupt halten wir es für wichtig, dass es bei kirchlichen Stimmen nicht um eine unmittelbar »politische« Sicht der Dinge geht, sondern um theologisch und biblisch begründete Argumentationen. Insbesondere der Friedensbeauftragte der EKK, Landesbischof Friedrich Kramer aus Magdeburg, Mitteldeutsche Kirche, vertritt eine biblisch begründete Gegenposition zu dem beinahe schon unisono erklingenden Ruf nach Aufrüstung und Waffenlieferungen. Dies gilt auch für eine Reihe weiterer prominenter evangelischer Personen sowie im kirchlichen Bereich angesiedelten Gruppen und Initiativen.

Auch eine Nakba-Ausstellung als Beitrag zum 75. Jahrestag der Gründung des Staates Israel ist von der Kirchentagsleitung nicht zugelassen worden. Wie bewerten Sie das?

Wir als Niemöller-Stiftung haben die Absage der Nakba-Ausstellung bedauert und ihr widersprochen. Wir kennen die Argumente, sind aber trotzdem der Meinung, dass eine Auseinandersetzung darüber lohnend ist, ob die Ausstellung »nur« einseitig ist, gar antisemitisch, oder ob sie uns alle dazu auffordert, uns den Begleitumständen der jüdisch-palästinensischen Auseinandersetzungen von 1948 und folgende in Israel/Palästina zu stellen. Auch das muss nicht zu einseitigen Parteinahmen führen, sondern zu einem differenzierten Umgang mit einem hochbrisanten und zum Teil verdrängten Thema.