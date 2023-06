Der nächste »toxische« EU-Deal

Jochen Tack/imago Untersuchungen zeigten, dass der verstärkte Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen keine Pestizidreduktion bringt

Als die EU-Kommission 2019 erste Pläne zum sogenannten Green Deal vorstellte, reagierten Umweltverbände hocherfreut. Knapp vier Jahre später ist die Begeisterung restlos verflogen. Der Brüsseler Klimaplan hat sich als riesige Greenwashing-Operation entpuppt. Unter anderem wurden im Rahmen der Maßnahmen zur Rettung des Planeten Atomkraft und Erdgas als nachhaltige Energiequellen eingestuft.

Nun droht der nächste »toxische Deal« bei Naturschutzgesetzen, wie Verbände am Dienstag erklärten. Die EU-Kommission plane, im Gegenzug zur Reduzierung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft die Regulierung neuer Gentechniken aufzuweichen, warnten Foodwatch, der BUND und die österreichische Umweltorganisation Global 2000 in einer Mitteilung.

Brüssel argumentiere, mit dem Einsatz von Gentechnik könne der von Pestiziden verringert werden, so die Verbände. Untersuchungen zeigten jedoch, dass der verstärkte Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen »keine Pestizidreduktion bringt – im Gegenteil«. Eine Deregulierung des EU-Gentechnikrechts würde »das Geschäftsmodell von herbizidresistentem Saatgut inklusive Pestiziden im Paket stützen«.

Der Deal hätte etwa dramatische Auswirkungen auf die Biodiversität, erläuterte Studienautor Lars Neumeister. »Gentechnikpflanzen werden den Verlust der genetischen Vielfalt beschleunigen«, so der Pestizidexperte. Genetische Uniformität sei eine der Hauptursachen für den Einsatz von Pestiziden. Eine höhere genetische Uniformität führe zu einem höheren Pestizideinsatz und zum Einsatz noch gefährlicherer Pestizide gegen resistente Unkräuter. »Dieser fatale Kreislauf kurbelt den Umsatz der Konzerne an«, sagte Neumeister. Laut Foodwatch, BUND und Global 2000 haben die sechs größten Saatgutunternehmen einen Anteil von etwa 50 Prozent am weltweiten Saatgutmarkt. Vier dieser Konzerne – Bayer, Syngenta, Corteva und BASF – sind auch die größten Verkäufer von Pestiziden.