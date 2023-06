Willkommen im Klub

Paris. Die Tennisweltranglistensiebente Ons Jabeur hat ihre Viertelfinalsammlung bei den vier Grand-Slam-Turnieren komplettiert. Die 28jährige Tunesierin steht nach einem 6:3, 6:1-Erfolg gegen die US-Amerikanerin Bernarda Pera erstmals in der Runde der letzten Acht der French Open. 2020 war sie auch schon bei den Australian Open in Melbourne so weit gekommen, in Wimbledon und bei den US-Open New York stand sie im vergangenen Jahr jeweils im Finale. Jabeur war am Montag mittag die erste Spielerin der Damenkonkurrenz, die für das Viertelfinale feststand. Sie trifft dort am Mittwoch auf die an 14 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia, die sich ebenfalls am Montag in einer beinahe vierstündigen Sandplatzschlacht 6:7 (3), 6:4, 7:5 gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo durchsetzte. (sid/jW)