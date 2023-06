Geld allein macht nicht glücklich

Sam Navarro/USA TODAY Sports/REUTERS Selbst Starpitcher Max Scherzer kann den New York Mets in dieser Saison nicht weiterhelfen

Es ist Juni, und die Baseballsaison in den USA ist in vollem Schwung. Ein gutes Drittel der 162 Spiele haben die 30 Teams der Major League Baseball (MLB) hinter sich. Höchste Zeit, einen Blick auf den Zwischenstand zu werfen. Das Maß aller Dinge sind die Tampa Bay Rays: Mit 41 Siegen und 19 Niederlagen (Stand 4.6.) dominiert das Team aus Westflorida die American League (AL) East, in der Schwergewichte wie die New York Yankees (35:25, dritter Platz) und die Boston Red Sox (30:28, fünfter Platz) spielen. Die Offensive der Rays stellt derzeit alles in den Schatten. Mit Yandy Díaz und ­Randy Arozarena sind gleich zwei Spieler unter den Top fünf der »Batting Leaders«, den stärksten Schlagmännern. Díaz bringt es mit 179 wRC+ auf Platz zwei, Arozarena mit 163 wRC+ auf Platz fünf.

»Weighted Runs Created Plus« ist die derzeit griffigste Offensivstatistik, da sie alle Aspekte der »Run«-Produktion eines Spielers statistisch gewichtet einbezieht. 100 repräsentiert den Ligadurchschnitt. Werte über 160 gelten als exzellent. Die Rays-Offensive (134 wRC+) verweist im MLB-weiten Ranking das Überraschungsteam Texas Rangers (118 wRC+) und den Titelfavoriten LA Dodgers (117 wRC+) deutlich auf die Plätze zwei und drei. Und das alles mit dem viertniedrigsten Etat für einen 26-Mann-Kader in der MLB. Schlappe 77 Millionen US-Dollar (71,8 Millionen Euro) zahlen die Rays an Spielergehältern, die Rangers belegen mit 200 Millionen US-Dollar (186,4 Millionen Euro) Platz neun, die Dodgers mit 228 Millionen US-Dollar (212,6 Millionen Euro) gar Platz fünf.

Die große Sensation sind derzeit zweifelsohne die Texas Rangers (37:20). 2022 landete das Team aus Arlington noch mit einer 68:94-Bilanz abgeschlagen auf Platz vier der AL West. Derzeit liegt man noch vor dem letztjährigen World-Series-Gewinner Houston Astros (35:23). Besonders »Rookie« Josh Jung (132 wRC+) schwingt eine »heiße Keule«: Der 25jährige Ranger hat in seiner ersten MLB-Saison bereits zwölf Homeruns erzielt.

Die wenig spektakuläre AL Central wird derweil von den Minnesota Twins (31:28) angeführt, in deren Reihen der einzige deutsche MLB-Spieler, Max Kepler, steht, aber zur Zeit wenig trifft. Der Berliner, der 2019 mit 36 Homeruns eine aufsehenerregende Saison (122 wRC+) gespielt hatte, kann aktuell an seine damalige Form nicht anknüpfen. Nach zwei durchschnittlichen Spielzeiten 2021/22 ist der 30jährige derzeit mit 82 wRC+ nicht einmal mehr Mittelmaß.

Dass viel Geld allein keine Runs aufs Punktebrett bringt, müssen derzeit die Fans der New York Mets (30:29) leidvoll erfahren. Das Team aus Queens liegt mit einem Etat von 328 Millionen US-Dollar (306 Millionen Euro) einsam an der Spitze, gefolgt von den Yankees aus der nördlich benachbarten Bronx mit 273 Millionen US-Dollar (254,5 Millionen Euro). Dennoch dümpeln die Mets um die Star-Pitcher Max Scherzer und Justin Verlander im Mittelfeld herum: Platz drei in der National League (NL) East. Auf Platz eins liegt 2021er Champion Atlanta Braves (34:24). In der NL Central stehen die Milwaukee Brewers (31:27) auf Platz eins. Schlusslicht sind die favorisierten St. Louis Cardinals (25:34). Abschreiben sollte man die »Cards« allerdings noch nicht. Mit 109 wRC+ belegt das Team Platz fünf von 30 im Offensiv-Ranking. Mit nur noch etwas mehr als 100 Spielen vor der Brust dürfte der Weg in die Play-offs allerdings steinig werden.

In der NL West überraschen derweil die Arizona Diamondbacks, die mit 35:24 gleichauf mit den favorisierten LA Dodgers liegen. Vor allem deren Starting Pitcher Zac Gallen (über zehn Strike Outs und nur 0,25 zugelassene Homeruns pro neun Innings) dominiert die gegnerischen Line-ups fast nach Belieben. Erschreckend ineffizient spielen hingegen die San Diego Padres. Vor der Saison als Titelaspirant gehandelt, enttäuschen die »Mönche« aus Südkalifornien mit ihrem 250-Millionen-Dollar-Kader – nach Mets und Yankees Platz drei im Etatranking – auf ganzer Linie.