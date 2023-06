Wie weiter in Chile?

Mit einer szenischen Lesung über die aktuelle Lage der Linken in Chile gastiert am Mittwoch das Bremer Theaterprojekt »Aus den Akten auf die Bühne« in Berlin. Für das Projekt haben Geschichtsstudenten der Universität Bremen seit 2007 in Archiven nach Dokumenten geforscht, die von Schauspielern der Bremer Shakespeare Company auf die Bühne gebracht werden. Dabei wird ein weiter Bogen von den Anfängen des 20. Jahrhunderts zu den jüngsten Ereignissen nach der Ablehnung eines neuen progressiven Verfassungsentwurfs geschlagen. Eva Schöck-Quinteros von der Universität Bremen, die das Projekt mit Peter Lüchinger von der Shakespeare Company entwickelt hat, führt in den Abend ein. Er ist Teil der Veranstaltungsreihe des Berliner Ibero-Amerikanischen Instituts zum 50. Jahrestags des Putsches in Chile. (jW)

»Aus den Akten auf die Bühne: Chile – Auf dem Weg zu einer neuen Demokratie?« Mittwoch, 7.6.2023, 18 Uhr, Ibero-Amerikanisches Institut, Potsdamer Str. 37, 10785 Berlin, Simón-Bolívar-Saal

Anmeldung unter: kurzelinks.de/AnmeldungIAI_AkteBuehne