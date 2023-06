Die Schlange tanzt

Marvin Systermans/HKW »Wir können diesen Raum nicht selbst öffnen«: Zeremonieller Einzug ins HKW (2.6.2023)

Vor dem Eingang des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin hatte sich eine große Menschentraube versammelt. Um den neuen, schillernden Intendanten Bonaventure Soh Bejeng Ndikung war ein kleiner Kreis gelassen.

Der gebürtige Kameruner Ndikung hatte am 1. Januar die Intendanz des Hauses übernommen. Am Freitag stand er nach Monaten der Sanierung in roséfarbenen Anzug, mit Einstecktuch, Sonnenbrille und burgunderrotem Hut vor den Toren des HKW. »Wir Mitarbeiter können diesen Raum nicht selbst öffnen«, rief er. Eine Gruppe schwarzer Künstler, darunter Claude Saturne, führte deshalb ein von Houngan (Vodoupriester) Jean-Daniel Lafontant choreographiertes Einweihungsritual auf. Aus weißem Pulver war eine Zeichnung auf den Boden gestreut. Personen in strahlend weißen, afrikanischen Kostümen sangen Folklore und trugen Fahnen durch die Menge. In der Mitte der Bodenzeichnung thronte eine Flasche Havanna Club.

Im Gebäude wartete die nächste Künstlergruppe auf die Besucher, darunter u. a. die Installationskünstlerin Mará Magdalena Campos-Pons und Babá Murah, das geistige Oberhaupt eines Berliner Tempels der afrobrasilianischen Religion Candomblé. Zu Trommelmusik spuckte Babá Murah den Rum in Richtung der Menge und trieb sie so auseinander. Mit gelben und roten Fahnen in den Händen tanzten Tänzerinnen das Foyer frei. Den Gästen überreichte man Blumen. Der frühere Literaturchef der Zeit, Ijoma Mangold, stand sichtlich irritiert mit einer Sonnenblume in der Hand in der Menge. Eine Frau sagte: »Da sieht man mal, wie langweilig deutsche Kultur ist.«

Der neue Intendant des Hauses, Ndikung, hatte 2011 die Galerie Savvy Contemporary gegründet, die heute im Berliner Wedding angesiedelt ist. Seitdem war er für zahlreiche große Kulturevents kuratorisch tätig, u. a. für die Documenta 14 im Jahr 2015. Auf einer Konferenz zum Preußischen Kolonialerbe am Centre Francais de Berlin im Jahr 2017 forderte er, dass kolonialisierte Menschen nicht nur Objekt, sondern auch Subjekt kuratorischer Praxis sein sollten. Im HKW konnte man sehen, was das bedeutet.

Schon in den Ausstellungen unter dem vormaligen Intendanten Bernd Scherer stand nichteuropäisches Leben im Zentrum der Aufmerksamkeit. Was sich nun geändert hat, ist die Perspektive: Anstelle düsterer Photographien und großer Materialsammlungen im Stile der europäischen Ethnologie sah man in der nach der indischen Flechtkünstlerin umbenannten Mrinalini-Mukherjee-Halle farbenfrohe, zeitgenössische Werke von Nichteuropäern, spartanisch nebeneinandergestellt. Auf den Boden gemalte Linien aus Haarflechten winden sich durch den Raum, dessen imposantestes Objekt eine große Schlange mit Hahnenkopf bildet. Alle Objekte werden im Programmheft in einen kolonialen und transhumanistischen Kontext gerückt.

Schrieb Aby Warburg 1917 noch mit ethnologischem Interesse über das Schlangenritual der Hopi-Indianer aus dem Südwesten der USA, wurde das Schlangenritual hier sozusagen lebendig. Viele Papier-, Skulptur- oder Teppicharbeiten hingen wie abgelegte Häute von der Decke. Im Handbuch fiel oft das Wort »feiern«. Was hier gefeiert werden sollte, war eine Wiedergeburt.

Als Teil der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH untersteht das HKW nicht dem Land Berlin, sondern dem Bund. Aufsichtsratsvorsitzende ist die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. In ihrer Rede im Miriam-­Makeba-Auditorium gab sie sich begeistert von der »Lebendigkeit« der Veranstaltung. Ndikungs anwesender Mutter dankte sie dafür, dass sie »ihren Sohn nach Deutschland geschickt hat«.

Insbesondere seit der Documenta 15 im letzten Jahr steht Roth bei Teilen der jüdischen Community in der Kritik, da sie nicht entschieden genug gegen Antisemitismus vorgehe. In Ihrer Rede nannte sie Antisemitismus als erste »Menschenfeindlichkeit«, die nicht im Haus toleriert werden könne. Außerdem sagte sie: »Wir fördern keine Veranstaltungen, auf denen für den BDS geworben wird oder Ziele des BDS vertreten werden.«

Ndikung sah sich vor der Eröffnung öfters mit dem Vorwurf der BDS-Nähe konfrontiert. Nach einem israelischen Angriff auf eine UN-Schule in einem Flüchtlingslager in Gaza mit 15 Toten hatte er 2014 auf Facebook geschrieben: »Sie werden für jeden Tropfen Blut in Gaza millionenfach bezahlen! Palästina wird frei sein … komme, was wolle!« Heute bedauert er den Post. Auch er positionierte sich in seiner Rede gegen »Antisemitismus«, nannte u. a. aber auch »Islamophobie« als gegenwärtiges Problem.

Währenddessen gab es auf der Terrasse brasilianische Teigtaschen (Coxinha), einen afrikanischen Brei (Fufu), thailändische Tom-Kha-Gai-Suppe und Bratwurst, außerdem Mojitos und Caipirinha. Eine Band spielte auf einer Bühne Afrobeat. »Das ist ein bisschen wie Karneval der Kulturen, nur für Bildungsbürger«, sagte ein Mann auf dem Sonnendeck. Über der Terrasse wehten drei schwarz-rot-gelb-grüne Flaggen in den Farben Deutschlands und des Panafrikanismus. Das Werk »Decarbonize, Decolonize, Rehabilitate« vom Künstler Olu Oguibe steht für CO2-Reduktion, Dekolonisierung und Rehabilitation. Auf jeder der Fahnen steht einer der Anfangsbuchstaben seines Werktitels: »DDR«.